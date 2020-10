Bislang 47 Corona-Fälle: VW ist weiter in Alarmbereitschaft

Wolfsburg

Angesichts steigender Corona-Zahlen und der bevorstehenden Grippe-Saison steigt die Angst vor einem zweiten Lockdown. Volkswagen lässt deshalb weiter äußerste Vorsicht walten. Bisher zahlt sich das konsequente Risiko-Management samt eigener Testkapazitäten aus: Bei mittlerweile über 5600 durchgeführten Test in den eigens dafür aufgestellten Containern an den deutschen Werken wurden 47 Personen positiv auf das Virus getestet.

Die Corona-Pandemie hat durchaus noch immer gravierende Auswirkungen auf den Betrieb. Nicht umsonst setzt VW in Wolfsburg Leiharbeiter ein, um die gestiegene Nachfrage zu stemmen. Grund dafür sind auch die strikten Schutzbestimmungen. Volkswagen will kein Risiko eingehen und Infektionsketten um jeden Preis vermeiden. Deshalb werden immer wieder Beschäftigte nach Hause geschickt – teilweise schon bei kleinsten Anzeichen einer Infektion oder auch Infektionsfällen in deren privatem Umfeld.

Anzeige

Nach Infektionsfall werden sofort Kontaktpersonen ermittelt

Zudem kann auch ein bereits bestätigter Corona-Fall große Konsequenzen nach sich ziehen. Wird ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, greift sofort das sogenannte Kontaktpersonenmanagement. „Wir informieren sofort das Gesundheitsamt und unser Gesundheitswesen ermittelt zusammen mit dem Betroffenen und seinem direkten Vorgesetzten die Kontaktpersonen“, erklärt eine VW-Sprecherin auf WAZ-Anfrage. Heißt: Wer längeren oder intensivieren Kontakt mit der infizierten Person hatte, wird informiert und ebenfalls nach Hause geschickt – und zwar bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

Angesichts der bevorstehenden Grippe- und Erkältungswelle dürften in den kommenden Wochen also mehr und mehr Fehlzeiten und natürlich Corona-Tests anstehen. Personalvorstand Gunnar Kilian mahnt deswegen auf seinem LindekInn-Account zur Vorsicht: Wir dürfen gerade jetzt zum Start der Grippe- und Erkältungssaison nicht nachlässig werden. Das heißt: Unser persönliches Gefährdungsempfinden darf einfach nicht sinken. Nur wenn sich alle weiterhin auch an die teils unbeliebten Anti-Corona-Maßnahmen halten, können wir den negativen Trend der Pandemieentwicklung aufhalten. Lassen Sie uns auch in Zukunft an die Schutzmaßnahmen halten und nutzen Sie digitale Tools wie die Corona-Warn-App.“

Testergebnis jetzt auch über Corona-App

Gerade die Nutzung der App bietet für Volkswagen mittlerweile einen entscheidenden Vorteil. Denn die hauseigenen Corona-Test sind mittlerweile mit der Warn-App verbunden. Sofern der Proband zustimmt, bekommt er im Rahmen seines Testverfahrens einen QR-Code. Diesen kann er mit der Corona-Warn-App auf seinem Handy einscannen. Liegt ein Befund vor, wird der Mitarbeiter direkt über die App über das Testergebnis informiert. Wichtig: Ein persönlicher Anruf eines Arztes aus dem Gesundheitswesen erfolgt dennoch weiter.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach.

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung unseres Angebots. Schnelligkeit hilft uns, Infektionsketten zu durchbrechen und Clusterbildung zu vermeiden“, sagt Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz.

Von Steffen Schmidt