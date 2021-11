Bis zu vier Tage Home-Office: Volkswagen erweitert Regeln zur Mobilen Arbeit

Wolfsburg

Mobile Arbeit ist bei Volkswagen schon seit 2016 über eine Betriebsvereinbarung geregelt. Doch die Arbeitsweise vieler Beschäftigter im Angestelltenbereich hat sich durch die Digitalisierung in den vergangenen Jahren ganz erheblich verändert. Die Pandemie hat diesen Prozess noch einmal zusätzlich beschleunigt. Mit einer neuen Vereinbarung reagieren Unternehmen und Betriebsrat jetzt auf die neue Konstellation. Wann die Regelungen in Kraft treten, steht noch nicht fest und hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die wichtigste Neuerung: VW-Beschäftigte können künftig an bis zu vier Arbeitstagen pro Woche mobil arbeiten und diese Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats flexibel verteilen. In der Praxis bedeutet das: Man kann auch mal eine Woche lang nur mobil arbeiten und dafür in einer anderen Woche beispielsweise zwei Tage ins Büro kommen. Auch eine stundenweise Aufteilung ist prinzipiell möglich. So kann beispielsweise ein Tag Home-Office auf zwei halbe Tage verteilt werden.

Kilian: „Brückenschlag in die Arbeitswelt der Zukunft“

„Die Zukunft der Arbeit bei Volkswagen ist hybrid“, kommentierte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian die neue Vereinbarung. Die maximale Ausweitung der mobilen Arbeit in der Pandemie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass VW den Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten konnte. „Basierend darauf, aber auch auf der Erkenntnis, dass viele Beschäftigte, sobald es die Lage zulässt, auch wieder in Präsenz in den Werken mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten möchten, haben wir die Betriebsvereinbarung nun weiterentwickelt. Mit dieser Erweiterung schaffen wir zukünftig ein Gleichgewicht zwischen ‚Mobiler Arbeit‘ und der für unsere weitere Transformation unabdingbaren Interaktion im Büro. Daher ist diese Betriebsvereinbarung ein Brückenschlag in die Arbeitswelt der Zukunft“, so Kilian.

Gunnar Kilian setzt beim Thema mobile Arbeit auf gute Kommunikation und Vertrauen. Quelle: Volkswagen

Wichtig dabei: Ein Anspruch oder eine Verpflichtung zur mobilen Arbeit besteht nicht. Stattdessen gilt nach wie vor das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. So werden die Möglichkeit und die Ausgestaltung von mobiler Arbeit weiterhin zwischen Führungskraft und Beschäftigten unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse vereinbart. Für die erfolgreiche Umsetzung der neuen Regelungen baue er deswegen auf die starke Vertrauens- und Führungskultur im Unternehmen, so Kilian. Einer regelmäßigen und transparente Kommunikation zwischen Beschäftigtem und Führungskraft wird so zur Grundvoraussetzung für das Gelingen.

Arbeitszeit muss gleich bleiben

„Die neue Betriebsvereinbarung bietet eine noch höhere Flexibilität für die Beschäftigen“, lobte der stellvertretende Betriebsratschef Gerardo Scarpino. Mobile Arbeit biete neben vielen Vorteilen aber auch Risiken – allen voran wenn es um das Thema Arbeitszeit geht. „Hybride Formen der Zusammenarbeit im Bürobereich dürfen nicht zur Entgrenzung von Arbeit führen“, stellt Scarpino klar.

Verlässliche Regelungen zur Arbeitszeit lagen Daniela Cavallo und Gerardo Scarpino besonders am Herzen. Quelle: Betriebsrat

In einem Kodex wurden deswegen bestimmte Grundsätze zum Thema Arbeitszeit festgelegt. Darin heißt es unter anderem, dass mobile Arbeit überwiegend während der üblichen Arbeitszeiten des Teams erfolgen soll. Orientierung biete der betriebliche Gleitzeitrahmen. Regeltermine und Anrufe sollten dementsprechend zu den üblichen Arbeitszeiten organsiert, Pausenzeiten müssten eingeplant und respektiert werden. Heißt im Klartext: Die individuelle wöchentliche Arbeitszeit bleibt unverändert. Die Erreichbarkeit wird unter Berücksichtigung betrieblicher und privater Erfordernisse festgelegt, außerhalb der vereinbarten Zeiten besteht das Recht, nicht erreichbar zu sein.

Kommen Shared-Desk-Konzepte?

Ein strittiges Thema, wenn es in der Vergangenheit um die Organisation der Arbeitsformen der Zukunft ging, waren die Büroarbeitsplätze. Während Volkswagen gerne Büroraum abbauen und stattdessen verstärkt auf neue Formate wie Shared-Desk-Konzepte setzen würde, pochte der Betriebsrat bislang auf die Erhaltung der individuellen Arbeitsplätze. Eine klare Entscheidung diesbezüglich wurde auch in der neuen Betriebsvereinbarung noch nicht getroffen.

Stattdessen steht ein Kompromiss. Jeder Beschäftigte behält zunächst einen geeigneten Arbeitsplatz im Betrieb, gleichzeitig sollen neue Konzepte aber erprobt werden. „Gegen den eigenen Willen verliert hier niemand einen Schreibtisch. Wir werden im Rahmen des Projektes ‚Office 2025‘ aber Desk-Sharing-Konzepte testen und auswerten“, stellte Betriebsratschefin Daniela Cavallo klar.

Von Steffen Schmidt