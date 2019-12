Betriebsversammlung mit Osterloh und Diess

Wolfsburg

Die letzte Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk wird sportlich: Sowohl das Frauen- als auch das Männerfußballbundesligateam des VfL Wolfsburg sind am Mittwoch in der Halle 11 dabei, wenn Betriebsratschef Bernd Osterloh und auch Konzernchef Herbert Diess an das Rednerpult treten. Die beiden werden die werden wie wirtschaftliche Situation Volkswagen zum Jahresende thematisieren. Auf einem schwierigen Gesamtmarkt hat sich Volkswagen deutlich besser geschlagen als die Konkurrenz, bei den Absatzzahlen liegt man in etwa auf Vorjahresniveau. Auch das Thema Gleichstellung und die aktuelle Tarifrunde werden diskutiert. Derzeit wird in den Tarifkommissionen über die Forderungen verhandelt. Neben mehr Geld gilt besonders der Work-Life-Balance besonderes Augenmerk. Im Raum stehen etwa eine Ausweitung der Option auf zusätzliche freie Tage auf weitere Personengruppen.

Von Steffen Schmidt