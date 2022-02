Wolfsburg

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen die Corona-Regelungen schrittweise lockern. Passend dazu hat sich Volkswagen jetzt gemeinsam mit dem Betriebsrat auf eine neue Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten verständigt. Zudem sollen die Beschäftigten „schrittweise“ an ihren Arbeitsplatz im so genannten indirekten Bereich (Büro) zurückkehren.

Vier Tage mobiles Arbeiten pro Woche sind drin

Die Betriebsvereinbarung ist eine Weiterentwicklung der 2016 beschlossenen Vereinbarung zum mobilen Arbeiten. Die neue Betriebsvereinbarung sieht vor, dass Beschäftigte an bis zu vier Arbeitstagen pro Woche mobil – in der Regel zuhause – arbeiten und diese Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats auch flexibel verteilen können. „Voraussetzung ist, dass sich dies mit den betrieblichen Belangen vereinbaren lässt“, teilt Volkswagen in einer Presseerklärung mit.

Aktuell bewerte man, „wann genau wir die maximale Nutzung der mobilen Arbeit beenden können“, schreibt VW weiter. „Maßgeblich für diese Entscheidung wird neben dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz auch die Ausgestaltung der Corona-Regeln in den jeweiligen Kommunen und Bundesländern sein.“

Volkswagen will eine Vorreiterrolle einnehmen

Volkswagen will bei der Gestaltung der Arbeit der Zukunft eine Vorreiterrolle übernehmen – nicht zuletzt mit Blick auf tausende IT-Experten, die das Unternehmen in den nächsten Jahren einstelen will. „Die Arbeit der Zukunft ist hybrid“, sagt VW-Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian. „Viele unserer Beschäftigten wollen auch die soziale Komponente der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz in Anspruch nehmen. Auch das ist eine Erkenntnis aus den zurückliegenden Monaten.“ Man wolle ein „gutes Gleichgewicht“ schaffen zwischen mobiler Arbeit und Interaktion im Büro schaffen.

Von Carsten Bischof