Wolfsburg

Nach der Nominierung des Führungsduos Daniela Cavallo und Gerardo Scarpino stehen neun weitere Spitzenplätze auf der IG Metall-Liste für die Betriebsratswahl fest: Die Vertrauensleute im VW-Stammwerk haben diese Woche die sogenannten Koordinatoren aus den neun Betriebsratsbereichen gewählt, in denen die Betriebsratsarbeit im Werk Wolfsburg organisiert ist. Die acht Koordinatoren und eine Koordinatorin erzielten in geheimer Abstimmung im Schnitt eine Zustimmung von 92 Prozent.

Die neun erfahrenen Betriebsratsmitglieder bilden zusammen mit der Betriebsratsvorsitzenden Cavallo und ihrem Stellvertreter Scarpino den sogenannten Betriebsausschuss, also das geschäftsführende Top-Gremium der Arbeitnehmervertretung in Wolfsburg. Der Betriebsausschuss (kurz BA) ist die zentrale Anlaufstelle für alle mitbestimmungsrelevanten Themen zwischen Unternehmen und Betriebsrat – zum Beispiel bei Fragen zur Fahrweise in der Produktion, dem Umgang mit mobiler Arbeit oder zu Aspekten des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit.

Das ist das Team:

Das Team mit Cavallo und Scarpino an der Spitze setzt sich wie folgt zusammen: Guido Mehlhop, Andreas Heim, Jürgen Hildebrandt, Achim Thust, Stefan Helmsing, Susanne Preuk, Sebastiano Addamo, Mario Kurznack, Ulf Günther.

Nur ein Neuer ist mit dabei

Neu dabei ist demnach nur Stefan Helmsing. Der 55-jährige folgt im Koordinationsbereich B5 (Technische Entwicklung, Baureihen) auf Gerardo Scarpino. Scarpino ist seit Anfang September stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in Wolfsburg und wurde auch wieder für diesen Spitzenposten nominiert.

Spitzenkandidatin Daniela Cavallo sprach nach der Nominierung von einem „breiten Rückhalt“, mit dem man nun in den Wahlkampf gehe. „Wir werden erneut unter Beweis stellen: Die IG Metall hat auch zukünftig die besten Lösungen für die Herausforderungen an unserem Standort“, sagte die derzeitige Betriebsratschefin.

Breite Zustimmung für das Führungsteam

Sie und Scarpino waren bereits am Montag von den rund 300 Vertrauensleuten als Spitzenduo nominiert worden. Cavallo mit 97 Prozent, Scarpino mit 86 Prozent der Stimmen. Starke Ergebnisse, angesichts der Tatsache, dass mit dem ehemaligen Wolfsburger IG Metall-Chef und langjährigem Betriebsrat Frank Patta gerade eine echtes Schwergewicht angekündigt hat, mit einer eigenen Liste anzutreten und in diesem Zusammenhang auch Kritik am Betriebsrat äußerte.

Zumindest die Rückendeckung der Vertrauensleute genießt die Betriebsratsspitze offensichtlich noch. Daran ließ auch Vertrauenskörperleiter Florian Hirsch keine Zweifel: „Wir Vertrauensleute bei Volkswagen stehen voll hinter Daniela, Gerardo und ihrem Team an der Spitze des Betriebsrates“. Man sei heiß auf den Wahlkampf und werden noch stärker als bisher den Dialog mit den Beschäftigten suchen.

Die Nominierungen der übrigen Plätze auf der Liste der IG Metall laufen die kommenden Wochen weiter. Im Spätsommer sind die Nominierungen abgeschlossen. Die Betriebsratswahl selbst geht im Frühling 2022 über die Bühne.

Von Steffen Schmidt