Wolfsburg

Vom 1. März bis zum 31. Mai 2022 finden in ganz Deutschland in zehntausenden Betrieben die Betriebsratswahlen statt. Im VW-Werk Wolfsburg wählen die Beschäftigten vom 14. bis 18. März ihre Arbeitnehmervertretung für die kommenden vier Jahre. Die wichtigsten Fakten zur Betriebsratswahl hat die WAZ zusammengetragen.

Mehr als 67.000 Personen sind bei Volkswagen in Wolfsburg im Sinne des Betriebsverfassungsgesetz beschäftigt und damit wahlberechtigt. Diese Zahl entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Städten wie Fulda oder Weimar. Von den Wolfsburger Beschäftigten sind fast 51.000 Männer und etwa 16.500 Frauen. Das Geschlechterverhältnis spielt tatsächlich eine Rolle bei der Betriebsratswahl. So muss auch das gewählte Gremium mindestens das gleiche Verhältnis aufweisen. Für die Wolfsburger Wahl bedeutet das konkret: Von den 73 Personen, die in den Betriebsrat gewählt werden, müssen abschließend mindestens 18 weiblich sein. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung bei etwas unter 60 Prozent und erreichte damit ihren historischen Tiefpunkt.

Acht Listen kämpfen um die Stimmen

Auf die 73 Plätze bewerben sich insgesamt 257 Personen. Die meisten davon – nämlich sage und schreibe 182 – kandidieren auf der Liste der IG Metall, die seit jeher die dominante Fraktion im Betriebsrat einnimmt. Als Spitzenkandidatin tritt die amtierende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo an. Es ist ihre erste Wahl seit Übernahme der Amtsgeschäfte von ihrem Vorgänger Bernd Osterloh im letzten Frühjahr. Bei der Betriebsratswahl handelt es sich allerdings um eine reine Listenwahl. Heißt: Wahlberechtigte können ihre Stimme nur einer der Listen, und nicht etwa einer Person auf diesen Listen geben.

Spitzenkandidatin der IG Metall: Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Quelle: Volkswagen

Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren holte die Liste der IG Metall rund 85 Prozent der Stimmen und damit 66 der damals noch 75 Mandate im Betriebsrat. Doch bei dieser Wahl ist vieles anders: Mit sieben weiteren Listen ist die Konkurrenz für die Metaller so groß wie nie. Der Wahlkampf wurde entsprechend intensiv und teilweise sogar ruppig geführt. Eine Übersicht über die zur Wahl stehenden Listen sehen sie hier:

Wie wird gewählt?

Auch sonst ist vieles anders: Hat bei Betriebsratswahlen rein rechtlich normalerweise die persönliche Stimmabgabe vor Ort Vorrang, wird die diesjährige Wahl wegen Pandemie und Kurzarbeit wohl größtenteils per Briefwahl entschieden. Die entsprechenden Unterlagen wurden den Beschäftigten im Home-Office – weiterhin der überwiegenden Teil in den indirekten Bereichen – und wegen des Produktionsstopps nun auch den Beschäftigten an den Montagelinien zugesendet. Wer seine Stimme allerdings noch nicht per Briefwahl abgegeben hat, der ist jederzeit dazu berechtigt, den Urnengang im Wahlzeitraum persönlich anzutreten.

Drei Wahllokale stehen im Werk zur persönlichen Stimmabgabe bereit. Quelle: Julian Stratenschulte

Wo befinden sich die Wahllokale auf dem VW-Gelände?

Möglich ist das in den drei ausgewiesenen Wahllokalen. Diese befinden sich in Halle 3, Südstraße, Eingang 13, Halle 11, Mittelstraße, Eingang 54 sowie in Halle 106, Straße 80, Eingang 86. Die Wahllokale sind dabei ab Montag, 14. März, 9 Uhr bis Freitag, 18. März, 7 Uhr (Halle 3 bis 8 Uhr) durchgehend – das heißt rund und die Uhr und damit fast 94 Stunden am Stück – besetzt. Für die Wahltage wurden zusätzlich zu den bekannten Angeboten des internen Shuttles weitere, umfangreiche Mobilitätsangebote organisiert. So fahren Shuttles beispielsweise aus den Stadteilen und VW-Einrichtungen außerhalb des Stammwerks teilweise direkt vor die Wahllokale.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Für den korrekten Ablauf der Wahl, die sich nach den Regularien des Betriebsverfassungsgesetzes und er zugehörigen Wahlordnung richtet, sorgt der Wahlvorstand mit seinen Wahlhelfern. Zur Stimmabgabe sind ein Werksausweis oder ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Vor Ort in den Wahllokalen wird zudem das bei VW geltende Hygienekonzept umgesetzt.

Die Ergebnisse der Betriebsratswahl bei Volkswagen in Wolfsburg werden für den frühen Freitagabend erwartet.