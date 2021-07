Wolfsburg

Seit fast 100 Tagen ist Daniela Cavallo Vorsitzende des Konzern- und Gesamtbetriebsrats von Volkswagen. Im Gespräch mit AZ/WAZ-Redakteur Carsten Bischof äußert sie sich zum neuen Umgangston zwischen Betriebsrat und Konzern-Chef Herbert Diess, zu den konkreten Auswirkungen der VW-Transformation, zum 800 Millionen Euro teuren TE-Neubau und zur Emotionalisierung von Elektroautos.

Frau Cavallo, Ihre ersten 100 Tage im Amt der VW-Betriebsrats-Chefin sind fast rum – wie fällt Ihre Startbilanz aus?

Daniela Cavallo: In den ersten fast hundert Tagen habe ich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Sowohl aus der Belegschaft als auch aus den eigenen Funktionärskreisen. Wir haben ja verschiedenen Ebenen – Wolfsburg, Gesamtbetriebsrat, Konzernbetriebsrat bis zum Europäischen und Weltkonzernbetriebsrat. Da gab es von allen Seiten viel Unterstützung – sowohl was die Wahlergebnisse betrifft als auch zwischenmenschlich. Es war auch schön, dass sich aus der Belegschaft viele Wegbegleiter gemeldet haben, aus verschiedenen Stationen, in denen ich gearbeitet habe, sogar aus meiner Auszubildendenzeit. Aber auch viele Kollegen und Kolleginnen, die ich noch gar nicht kenne. Die sich freuen, künftig mit mir zusammenzuarbeiten. Insbesondere auch unter den Kolleginnen war das ein großes Thema, die gesagt haben, dass es einfach Mut macht, wenn in einer Arbeitnehmervertretung eine Frau an der Spitze ist. Unternehmen in der Automobilindustrie sind ja schon männlich geprägt. Ich war auch überwältigt,wie viele positive Rückmeldungen ich aus der Öffentlichkeit bekommen habe. Aus Italien auch sehr zum Beispiel...das hat mich doch sehr erstaunt...

Ach was....?

Ja, das ging sogar so weit, dass ich in einer Livesendung im italienischen Fernsehen als positives Beispiel genannt wurde für den gebeutelten Süden Italiens. Da hieß es dann: Hier, seht mal, die Tochter eines Gastarbeiters aus Kalabrien hat es an die Spitze der Arbeitnehmervertretung bei VW geschafft. Mit so einer Resonanz habe ich nicht gerechnet. Ansonsten heißt es auch in den ersten hundert Tagen an die Themen anzuknüpfen, die ohnehin da sind... Produktion, Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, die Impfungen sind gestartet... in diese Themen war ich früher als Stellvertreterin ja auch schon eingebunden. Daran konnte ich jetzt nahtlos anknüpfen. Beispiel Impfen: Wir haben unseren Impf-Plan eingehalten. Wir haben gesagt, wir starten mit unseren Stammbeschäftigten, dann öffnen wir für unsere Tochtergesellschaften und dann für Angehörige. Das haben wir Schritt für Schritt umgesetzt. Ich habe mich übrigens auch selbst jetzt impfen lassen – ich bin ja eine Genesene. Das war wirklich gut organisiert, ich fühlte mich gut aufgehoben. Mir ist es wichtig, dass die Werksangehörigen sehen: Hier wird viel für ihre Gesundheit getan. Ich hoffe natürlich, dass noch viele weitere das Impfangebot annehmen. Auch wenn es eine sehr persönliche Entscheidung ist, gilt ganz einfach: Je mehr das tun, desto eher kommen wir zur Normalität zurück.

Daniela Cavallo: Volkswagen ist auf dem richtigen Weg. Quelle: Betriebsrat

In Ihren ersten 100 Tagen ist ja schon viel passiert. Was hat Sie dazu bewogen, als Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat der Vertragsverlängerung von Herbert Diess zuzustimmen?

Wir haben uns die Strategie 2030 angeschaut und mit dem Vorstand darüber diskutiert, ob das der richtige Weg ist.Und wir als Arbeitnehmervertreter sind überzeugt: Das ist auch der richtige Weg. Diese Strategie muss ja nicht nur erdacht, sondern auch umgesetzt werden. Und da Herr Dr. Diess diese Strategie gemeinsam mit dem Konzernvorstand entwickelt hat, ist er auch der Richtige, um sie umzusetzen. Wir sehen, dass eine Zukunft für Wolfsburg und die anderen Standorte im Konzern da ist, die wir jetzt gemeinsam gestalten werden. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. So ist zum Beispiel die Batteriezelle kein Salzgitteraner Thema, sondern es sollen sechs Batteriezellfabriken entstehen – das sichert Arbeitsplätze. Es soll inzwischen sogar einen zweiten Standort in Deutschland geben – das war ja auch lange nicht klar. In der Strategie ist auch fokussiert, dass innerhalb des Konzerns anders zusammengearbeitet wird. Im Rahmen der neuen Elektro-Plattform zum Beispiel, wo Synergien entstehen und wo wir Doppelarbeit vermeiden. In der Vergangenheit haben die Marken an zu vielen Themen parallel gearbeitet – das war immer ein Kritikpunkt von unserer Seite, dass milliardenschwere Synergien im Konzern nicht genutzt werden. Auch beim Thema Digitalisierung im Fahrzeug war uns wichtig, mehr Eigenleistung im Konzern zu generieren. Und uns nicht von Zulieferern in der Software-Industrie abhängig machen. Es sind viele Punkte konkretisiert worden. Wenn wir jetzt nicht die Weichen stellen, werden wir in Zukunft die Beschäftigung nicht sichern können.

Betriebsrat und Konzernvorstand meisten Aufgaben nur gemeinsam

Die Stimmung zwischen Ihnen und Herrn Diess scheint viel besser zu sein als zwischen Diess und Ihrem Vorgänger Bernd Osterloh. Täuscht der Eindruck?

Betriebsrat und Konzernvorstand ist klar, dass das, was vor uns liegt, nur gemeinsam gemeistert werden kann. Uns allen ist klar, dass der Weg dorthin nicht einfach wird. Es ist ja nicht so, dass alle „hurra“ schreien, „ich wollte schon immer transformiert werden und zum Beispiel in der Batteriezellenfertigung arbeiten“. Es wird Veränderungen geben in den Tätigkeiten, in den Qualifizierungsanforderungen, es wird an der einen oder anderen Stelle in der Fertigung auch neue Technologien geben. Es war aber auch notwendig, dass der Konzernvorstand anerkennt, was der Betriebsrat hierbei für eine entscheidende Rolle spielt in der Vertretung der Belegschaft und in der Sicht auf die Themen. Gerade Herr Dr. Diess musste sich daran auch erst gewöhnen. Wir haben den Anspruch mitzugestalten. Und wir als Betriebsrat begrüßen, dass der Konzernvorstand seine ursprüngliche Strategie weiterentwickelt hat. Das Unternehmen hat unter der Leitung von Herrn Dr. Diess in jüngerer Zeit viel Schlagkraft gewonnen und ist erfolgreich erste Schritte bei der größten Transformation in der Geschichte des Konzerns gegangen. Das erkennen wir an. Der mutige Kurs von Herrn Dr. Diess und seinem Team zahlt sich aus, für alle Stakeholder des Konzerns. Beschäftigungssicherung, Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsthemen, Aktienkurs, Nachhaltigkeit – das Paket stimmt.

Manche VW-Beschäftigte sagen: Herbert Diess schenkt dem Betriebsrat den TE-Neubau für 800 Millionen und jährlich 25 Millionen für Modernisierungen in den deutschen Standorten, dafür bekommt er einen neuen Vertrag bis 2025 – war es so?

Nein, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir hatten eine Konzernstrategie zu bewerten. Und die überzeugt. Und auf dieser Basis, in einem zweiten Schritt, überzeugt auch der Gedanke, dass Herr Dr. Diess als Vorstandschef im Konzern diese Strategie in den nächsten Jahren zu weiteren wichtigen Etappen führt. Er muss jetzt zeigen, dass er die Strategie 2030 auch umsetzt. Das ist unsere und auch meine persönliche Erwartungshaltung an ihn. Nicht nur in Aussicht stellen, wohin man will, sondern auch stringent daran arbeiten, dass das Unternehmen auch weiterhin erfolgreich ist und die Transformation gelingt. Der Druck wird in der Zukunft nicht weniger – gerade wenn wir sehen, dass sich Tesla in Deutschland ansiedelt... Die knappe Milliarde für die TE und den Campus sind kein Geschenk, um die Mitbestimmung gnädig zu stimmen, sondern einfach unerlässlich, um genau diese Strategie auch verfolgen zu können. Wir brauchen vernünftige Bedingungen, unter denen die Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen können, um an den Fahrzeugmodellen der Zukunft zu arbeiten. Sie müssen ja auch geschäftsbereichsübergreifend zusammenarbeiten können. Die Strukturen, die wir im Moment haben, fördern so etwas nicht. Eine Diskussion, die mir in diesem Zusammenhang überhaupt nicht gefällt: Ist Wolfsburg künftig nur noch eine große TE oder ein Verwaltungsbereich? Nein! Wir stärken auch die Produktion hier in Wolfsburg mit dem Trinity-Projekt – das ist unser Einstieg in die Zukunft der Elektromobilität und das Thema autonomes Fahren. Und zum Modernisierungstopf: Wir brauchen moderne Büroraumkonzepte, gerade nach der Erfahrung mit Mobiler Arbeit während der Pandemie – aber wir haben an den deutschen Standorten auch Zehntausende Beschäftigte, die jeden Tag in der Produktion arbeiten, und da wollen wir beispielsweise moderne Teamräume haben, renovierte Waschkauen und vieles mehr.

Planungen für TE-Neubau beginnen jetzt

Gibt es schon einen Zeitplan für den TE-Neubau?

Wir werden ihn in die nächste Planungsrunde einstellen. Die Planungsrunde wird im November verabschiedet – wir gehen jetzt in die Ausgestaltung der Pläne. Wir haben auch verabredet, dass die Belegschaft sehr bald schon Bilder sehen wird: So könnte es aussehen. Zum Beispiel in unserer Betriebsratszeitung, die diesen Donnerstag erscheint. Wir wollen das schrittweise umsetzen.

Wie verhindern Sie noch mehr Verkehr im ohnehin gebeutelten Sandkamp?

Konkret eingestiegen sind wir da noch nicht. Aber wir haben ja ein Interesse daran, dass alle im Umfeld mit einbezogen werden. Wir wollen doch nicht mit der Nachbarschaft in Konflikt geraten, sondern gemeinsam mögliche Probleme lösen, bevor es zu spät ist. Es soll ja am Ende etwas Gutes für alle herauskommen.

Hoffnungsträger: Seit einigen Monaten bietet Volkswagen das Elektro-SUV ID.4 an. Quelle: Britta Schulze

Thema Elektromobilität: Fahren Sie einen ID?

Nein, ich fahre gerade einen Golf Hybrid. Also kein reines Elektro-Fahrzeug. Aber auch er zeigt: Wir sind ja schon mittendrin in der Transformation. Es passiert ja nicht alles auf einmal. Wir haben zum Beispiel hier in Wolfsburg noch für viele Jahre den erfolgreichen Golf, es wird auch noch einen Nachfolger geben. Wir werden den Siebensitzer Tayron bekommen. Wir haben den Tiguan, der noch viele Jahre hier produziert wird. Und wir werden den Trinity ab 2026 hier haben. Es wird nur ein Teil der Belegschaft am Trinity arbeiten, während der andere Teil noch etliche Jahre am Verbrenner arbeiten wird. Die Transformation passiert schrittweise, nicht mit Schalter umlegen. Der Konzern geht davon aus, dass wir 2030 noch zur Hälfte Verbrenner produzieren werden. Die Standorte werden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten umgebaut. Wolfsburg steigt rechtzeitig ein. Es wird in einigen Teilen auch nur teilweise Veränderungen geben – Montage zum Beispiel: Auch in einem Elektrofahrzeug wird Interieur eingebaut, es werden Türen angebracht – es wird vieles geben, was wir im Verbrennerfahrzeug auch haben. Große Veränderungen gibt es eher im Bereich der Komponente – zum Beispiel Batteriesysteme. Wir haben das auch untersuchen lassen vom Fraunhofer-Institut. Die Studie zeigt: In unseren fahrzeugbauenden Werken ist die Transformation absolut moderat und sehr gut beherrschbar. Die Komponente trifft es stärker – aber dort haben wir uns auch schon rechtzeitig auf den Weg gemacht, niemand braucht sich Sorgen zu machen.

„Unsere ID-Reihe finde ich sehr emotional“

Viele Menschen sehen in einem E-Auto ein kühles, rollendes Smartphone. Wie kann Volkswagen seine E-Autos emotionalisieren?

Das ist sehr individuell. Ich finde unsere ID-Reihe sehr emotional! Auch Elektrofahrzeuge machen Spaß. Sie ziehen schon aus dem Stand toll an, summen dabei nur, ich finde das schon emotional. Es sind viele Vorurteile da. Die, die sich dann in ein Elektrofahrzeug setzen, sind oft positiv überrascht von dem, was so ein Elektrofahrzeug anbietet. Diese Erfahrung mache ich immer wieder.

Ich glaube zudem, dass das Thema IT im Fahrzeug Elektroautos einen guten Ruf bringen wird, die Vernetzung der Fahrzeuge mit der Umwelt. Bis hin zum autonomen Fahren irgendwann – was sich viele ja noch gar nicht vorstellen können. Was man dann nebenbei noch alles im Fahrzeug machen kann, beispielsweise bei langen Autobahnfahrten. Das Fahrerlebnis wird sich ändern. Wenn ich sehe, wie die jüngere Generation mit dem Smartphone umgeht – sie wird sich darauf freuen. Und bei der älteren Kundschaft ist es sicher öfter eine Frage der Gewöhnung, so wie mit den Smartphones anfangs ja auch. Autos werden stärker zum Begleiter, zum Organisator – und noch viel sicherer als früher. Die Menschen werden das wertschätzen.

Von Carsten Bischof