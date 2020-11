Wolfsburg

Der Betriebsrat von Volkswagen feiert in diesem Jahr sein 75-jährigen Bestehen mit einem digitalen Festakt. Altkanzler Gerhard Schröder soll als Ehrengast von Volkswagen eine Festrede halten. Er freue sich über die Einladung und spreche gerne zu diesem Anlass, wird Schröder in einer Mitteilung des Mitarbeitergremiums zitiert. „Denn Deutschlands führende Rolle als Industrienation hängt maßgeblich auch mit unserem erfolgreichen Modell der Sozialpartnerschaft zusammen“, sagte der 76-Jährige mit Blick auf den für den 27. November geplanten Festakt.

Betriebsratschef: Schröder begleitete VW

An diesem Tag will der Betriebsrat feiern, dass sich vor genau 75 Jahren bei Volkswagen die erste Vertretung der Belegschaft konstituiert hatte. „Betriebsratsarbeit bei VW beeinflusst unternehmerische Entscheidungen aktiv und treibt immer wieder eigene, innovative Lösungen voran“, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh im Vorfeld des Jubiläums. Auch Gerhard Schröder habe die Geschicke des Volkswagen-Konzerns als Ministerpräsident in Niedersachsen eng begleitet, hieß es in der Mitteilung. Er war von 1990 bis 1998 Regierungschef (dpa).

Von der Redaktion