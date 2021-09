Wolfsburg

Wenn sich da keine dicke Freundschaft ankündigt: VW-Personalvorstand Gunnar Kilian hatte bei einer Diskussionsveranstaltung von der VW-Currywurst geschwärmt und SAP-Personal-Chef Cawa Younosi nach Wolfsburg eingeladen. Der nahm jetzt die Einladung an und verbrachte gemeinsam mit Kilian einen Tag in der Autostadt – und schwärmt nun ebenfalls von der VW-Currywurst: „Intensiv und aromatisch.“

Cawa Younosi musste die erste VW-Currywurst im Backofen erhitzen

Zur Vorgeschichte: Kilian und Younosi nahmen an einer Diskussionsveranstaltung über die App „Clubhouse“ teil. In diesem Zuge schwärmte Kilian von der hauseigenen VW-Currywurst: „Da werde ich immer wieder schwach...“ Der VW-Personal-Chef schickte seinem SAP-Kollegen anschließend ein Lunchpaket mit der VW-Currywurst und riet ihm, sie im Backofen zu erhitzen. Aber besser sei es natürlich, sie vor Ort in Wolfsburg live zu genießen.

Cawa Younosi: Der Personalchef des Softwarekonzerns SAP besuchte Wolfsburg und die Autostadt. Quelle: sap

SAP-Personal-Chef Cawa Younosi kam jetzt mit Mitarbeiterin Debora Murseli in die VW-Stadt und besuchte die Autostadt. Auf LinkedIn veröffentlichte er jetzt einen Post samt Video von seinem aufregenden Tag. Seine Begründung: „Viele haben gefragt: wie war’s bei VW Autostadt GmbH und dem Treffen mit Gunar Kilian sowie Currywurst tasting?“ Statt vieler Worte, so Younosi, lasse er das Video sprechen.

Der SAP-Personal-Chef postet ein Film über seinen Autostadt-Besuch

In dem 1.16-Minuten-Filmchen ist zu sehen, wie der SAP-Personal-Chef von Gunnar Kilian und den Autostadt-Geschäftsführern Armin Maus und Marco Schubert begrüßt und anschließend durch die Autostadt führt. Kilian erklärte ihm, dass Volkswagen die ID-Modelle um die E-Batterie herum baue statt eine Batterie in ein vorhandenes Auto zu stecken.

Er lud seinen Gast zum virtuellen Wettrennen ein, fuhr mit ihm in die Autostadt-Türme, drehte mit ihm eine Runde im ID.4 durch die VW-Stadt und lud ihn – natürlich – zum Currywurstessen ein. Sein Kommentar: „Intensiver und aromatischer.“ Er meinte vermutlich: im Vergleich zu seinem Lunchpaket.

Cawa Younosi kommt „gerne wieder“

Fazit des SAP-Personalvorstands: „Wir kommen gerne wieder! Soll aber keine Drohung sein :-)“

Von Carsten Bischof