Bentley will mit extremem Continental GT3 Bergrennen Pikes Peak gewinnen

Volkswagen-Tochter Bentley möchte ganz oben stehen: Die Briten wollen im Juni mit einer extremen Version des Bentley Continental GT3 das legendäre Bergrennen in Pikes Peak (Colorado/USA) gewinnen. Und das ganz sauer: Der Rennwagen sprintet mit Bio-Kraftstoff die Strecke hinauf.

Bentley stellte am Pikes Peak schon zwei Rekorde auf

Auch wenn Bentley immer noch das behäbige Gentleman-Image anhaftet: Der Rennsport gehört zur DNA der 1919 gegründeten britischen Nobelmarke. Der Continental GT ist nicht nur eines der schönsten Coupes überhaupt, sondern auch ein Sportwagen. Den wohlhabende Fahrer im Rennsport einsetzen. Jetzt will Bentley dem Continental die Krone aufsetzen: Das hat 2019 schon einmal funktioniert, als die Straßenversion des Continental GT am Pikes Peak einen Rekord für Produktionswagen aufstellte – übrigens mit Rhys Millen am Steuer. Der stellte auch 2018 im Bentayga W12 einen Streckenrekord für serienmäßige SUV auf.

Der setzt sich auch hinters Steuer des Über-Bentleys Continental GT3. Leistungsangaben macht Bentley zu seinem getunten V8-Twin-Turbo-Motors noch nicht. Verrät aber, dass er mit reinem Bio-Kraftstoff den Gipfel erstürmen will. Passend zur hauseigenen „Beyond100“-Strategie, mit der die Volkswagentochter zum nachhaltigsten Hersteller von Luxusautos werden will.

Der Bentley in Bildern:

Böse, stark und sauber: Bentley will mit einem extremen Continental GT3 das Bergrennen am Pikes Peak gewinnen. Und damit den dritten Berg-Rekord der Marke holen.

Die richtige Aerodynamik ist wichtig in der dünnen Bergluft

Am Pikes Peak arbeitet die Bentley-Motorsportabteilung mit M-Sport zusammen – verantwortlich für die beiden bisherigen Versionen des Bentley Continental GT3. Das Team von FastR steuert Know How aus dem Bergrennsport bei. Denn oben wird die Luft dünn – ein großer Heckspoiler und ein massiver Frontsplitter sollen die nötige Aerodynamik bereitstellen.

2019 ging Bentley mit einem serienmäßigen Continental GT an den Start

Bentley-Entwicklungs-Vorstand Matthias Rabe betont im Vorfeld des Rennens am 27. Juni: „Der Continental GT3 Pikes Peak wird zeigen, dass erneuerbare Krafstoffe eine verantwortungsvolle Fortsetzung des Motorsports ermöglichen.

