Der überraschende Wechsel an der Spitze der Wolfsburger IG Metall sorgt für Gesprächsstoff – auch unter VW-Mitarbeitern. Statt der vom Ortsvorstand vorgeschlagenen Kandidatin Ricarda Bier wählten die Delegierten am Dienstag mit deutlicher Mehrheit Flavio Benites zum neuen Ersten Bevollmächtigten. Über den Ausgang der turbulenten Wahl sprach die WAZ mit VW-Werksmitarbeitern.

An der Frauenquote in Führungspositionen vorbei

Eine Frau an der Spitze der Gewerkschaft hätte er gerne gesehen, sagte ein 56-jähriger VW-Mitarbeiter am Donnerstagnachmittag am Tor Ost. „Das wäre wichtig für die Frauenquote gewesen“, erklärte er. Und auch wenn Bier womöglich nicht überall beliebt gewesen sei, so sei sie noch jung genug, um sich weiterzuentwickeln. Seine Kollegin (56) aus der Lackiererei ist anderer Meinung: „Wir haben uns darüber im Büro unterhalten. Ich finde sie ist keine Sympathieträgerin“, sagte die VW-Mitarbeiterin. Im Falle eines Stimmrechts hätte sie Flavio Benites gewählt.

Für einen größeren Anteil an Frauen in Führungspositionen – auch in der Gewerkschaft – spricht sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich Mechanische Fertigung aus. „Eine Frau an der Spitze hätte für Abwechslung gesorgt. Aber wer weiß schon, welche Fäden da bei einer Wahl im Hintergrund gezogen werden“, so der 56-Jährige.

Gewerkschaft soll Werk in Zeiten von Corona stärken

Ob Bier oder Benites - ein Wechsel in der Führung der Gewerkschaft bringe neuen Schwung, wie ein 32-jähriger VW-Mitarbeiter aus der Abteilung Montage meint. Er hofft, dass sich die IG Metall verstärkt auf den Wiederanlauf des Werkes nach Corona konzentriere.

Auch für seinen Kollegen steht das Wahlergebnis nicht im Vordergrund der Gewerkschaftsarbeit: „Wer an der Spitze der IG Metall steht, ist mir relativ egal. Hauptsache, die Gewerkschaft ist wieder näher an den Menschen dran,“ sagt der VW-Mitarbeiter aus der Montageabteilung. Dass Bier bei der Abstimmung eine Niederlage einstecken musste, sieht er darin begründet, dass sie wahrscheinlich zu viele Fehler gemacht habe.

Vertrauensleute für VW-Mitarbeiter von Bedeutung

Ebenfalls wenig beeindruckt von dem Wahlergebnis ist ein 50-jähriger Mitarbeiter aus der Produktion: „Von der Spitze bekommen wir ja nicht soviel mit. Für uns sind eher die Vertrauensleute von Bedeutung“, sagt er. Eine ähnliche Meinung vertritt ein 24-jähriger Mitarbeiter aus der Fertigung: „Einen Wechsel an der Führungsspitze verfolge ich nicht. Mich interessiert, dass ich mit meinen Sorgen zur IG Metall gehen kann. Ich kann mich über deren Arbeit nicht beschweren“, sagt er.

Von Nina Schacht