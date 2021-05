Beliebt wie eh und je: T2-Bulli von VW räumt Leserpreis ab

Hannover

Er ist längst eine Legende und offensichtlich beliebt wie eh und je: der VW Bulli. Speziell die zweite Generation der Ikone hat es den Menschen angetan. Das zeigt nun auch wieder die Leserwahl des Old- und Youngtimer Magazins von „auto motor und sport“. Dort stand die zweite Generation des VW-Transporters in der Kategorie „Volks Klassiker“ zur Wahl und setzte sich auch in diesem Jahr durch.

In der Kategorie „Volks Klassiker“ stehen Fahrzeuge zur Wahl, die früher das Straßenbild maßgeblich prägten. Bodenständig, ehrlich und beliebt. Getreu dem Motto: „So einen hatte einer aus unserer Familie auch mal“.

27,6 Prozent der insgesamt 14 778 Teilnehmer entschieden sich für den zur Wahl gestellten T2. Gebaut wurde die zweite Bulli-Generation von 1967 bis 1979 im Stammwerk Hannover. Weltweit endete die Fertigung aber erst 2013 in Brasilien. Somit wurde er ganze 46 Jahre lang produziert.

T7 wird am 10. Juni vorgestellt

Den Preis nahm Thomas Zwiebler, Leiter Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer, entgegen: „Für uns ist der Preis eine starke Motivation, die Tradition des VW Busses weiter zu pflegen und auch die nächsten Generationen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Das gesamte Team von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist stolz auf diesen Preis und freut sich sehr über diese Auszeichnung“.

Übrigens: VW spinnt die Bulli-Legende weiter fort: Am 10. Juni wird die Nutzfahrzeugsparte den T7 präsentieren. Vom Design her ist das neue Modell unverkennbar ein Bulli. Zum Nutzfahrzeug taugt das Fahrzeug aber nicht mehr wirklich. Für diese Zwecke müssen due Kunden weiter auf die frühere Generation zurückgreifen, die parallel gebaut wird.

Der T7 kommt zudem nur als Verbrenner- und Hybridvariante auf den Markt. Rein elektrisch wird es ihn nicht geben. Diese Lücke schließt dann im kommenden Jahr der ID.Buzz, der mit seinem Design ganz klar an den bisher kultigsten aller Bullis angelehnt ist: den T2. So schließt sich der Kreis.

Von Steffen Schmidt