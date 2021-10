Bekenntnis zu Wolfsburg: Capgemini eröffnet Engineering-Campus in Warmenau

Warmenau

Viele gute Nachrichten am Automobil-Standort Wolfsburg gab es zuletzt nicht. Mit Capgemini legt jetzt aber einer der ganz großen Global Player im Bereich der Ingenieurdienstleistungen ein klares Bekenntnis zum Standort ab. Das Unternehmen, das weltweit fast 300 000 Mitarbeiter beschäftigt und im letzten Jahr 16 Millarden Euro Umsatz erwirtschaftete, eröffnete am Dienstagabend feierlich seinen neuen Engineering Campus in Warmenau.

In dem hochmodernen 10 000 Quadratemter großen Gebäude-Komplex bündelt der Consulting-, IT- und Engineering-Dienstleister seine Aktivitäten in der Region. Mit dem auf dem Campus angesiedelten Automotive Mobility Lab und dem Kompetenzzentrum für Embedded Software will Capgemini vor allem den langjährigen Partner Volkswagen, aber auch namhafte Zulieferer noch besser bei der Gestaltung zukünftiger Mobilität unterstützen.

Mehr als 700 neue Arbeitsplätze

Welche Bedeutung der Campus für das Unternehmen hat, machte Werner Ferreira, Managing Director von Capgemini Engineering in Deutschland, deutlich: „Das ist einer unserer wichtigsten Standorte. Wir sehen Wolfsburg als zentralen Teil unserer Zukunft. Am neuen Campus bündeln wir deshalb erstmals all unsere Kompetenzen an einem Ort“, sagte Ferreira im Gespräch mit der WAZ.

Dafür führt Capgemini in Warmenau 700 Experten aus 50 verschiedenen Nationen zusammen. In den kommenden Monaten sollen zudem weitere Mitarbeiter rund um die Themen Fahrzeugbetriebssysteme, Softwarearchitektur sowie Elektrik und Elektronik hinzukommen und damit nicht zuletzt die Region als Innovationsstandort stärken.

In Vordergrund steht dabei die Zusammenarbeit mit Volkswagen. Seit mittlerweile 20 Jahren besteht zwischen dem Autobauer und Capgemini eine strategische Partnerschaft. Demensprechend hat sich der Ingenieursdienstleister ganz den großen Megatrends der Autoindustrie verschrieben: E-Mobilität, autonomes und vernetztes Fahren, Software sowie Digitalisierung. „Unsere Aufgabe ist es VW bei der Transformation zum kundenzentrierten Technologieunternehmen zu unterstützen“, brachte es Dr. Rainer Mehl, der bei Capgemini für die Partnerschaft mit Volkswagen zuständig ist, auf den Punkt.

Von Steffen Schmidt