Beitrag über Wolfsburg: TV-Team filmt Käferfreunde am VW-AutoMuseum

In Deutschland gibt es die „Tagesthemen“ im Fernsehen, in den Niederlanden „Nieuwsuur“. Ein Team dieser täglichen Nachrichtensendung war jetzt drei Tage lang in Wolfsburg unterwegs, um einen Beitrag über die „Auto-Stadt Wolfsburg“ zu drehen. Das Schönste kam natürlich zum Schluss: ein Dreh mit über 20 Käfern an der Stiftung AutoMuseum Volkswagen.

Im Volkswagen-Werk durfte das TV-Team nicht drehen

Ziel des TV-Teams sei es, die Transformation vom Käfer zum Elektro-Auto zu zeigen, berichtete Redakteurin Dieuwke van Ooij. Aus der Perspektive von Volkswagen und von der Stadt Wolfsburg. „Bei Volkswagen durften wir leider nicht drehen“, seufzte sie. Aber Wolfsburg und die Wolfsburger seien hingegen sehr offen und hilfsbereit gewesen.

Schöner Anblick: Die verschiedenen Käfer-Generationen haben den Aufschwung Wolfsburgs zur reichen Stadt erst ermöglicht. Quelle: Britta Schulze

So interviewte van Ooji den früheren Volkswagen-Konzern-Chef Carl Hahn zur Geschichte des Unternehmens und zur Bedeutung von VW für Wolfsburg. Hahn habe ihnen klar gemacht, so die Redakteurin, dass es in ganz Deutschland keine engere und fruchtbarere Beziehung zwischen einer Stadt und einem Wirtschaftsunternehmen gebe. Was aber in Krisenzeiten auch zu Problemen führen könne.

Video: TV-Team filmt auch beim Käferclub Wolfsburg

OB Mohrs zeigte dem TV-Team das Stadion und die E-Auto-Tankstelle

Oberbürgermeister Klaus Mohrs habe dem Team dann prägnante Stellen und Gebäude gezeigt, die für Wolfsburg und seine Entwicklung wichtig seien – etwa die Volkswagen-Arena, die Neue Schule und die E-Tankstelle an der Braunschweiger Straße. „Aus einer Tankstelle der Vergangenheit wird eine Tankstelle der Zukunft“, sagte Dieuwke van Ooij.

Martin Gebhardt vom Käferclub und vom Freundeskreis des AutoMuseums lud das TV-Team dann zu einer ganz besonderen Stadtrundfahrt ein: Er chauffierte die Niederländer in seinem Käfer zur Porschehütte und zum Klieversberg, zum Steimker Berg mit dem früheren Wohnhaus des legendären Major Hirst, zu den „Höfen“ in der City und zum Schloss Wolfsburg. Unterwegs wurde er vom TV-Team interviewt.

Das Schönste zum Schluss: 20 schöne Käfer und ein Sambabus am AutoMuseum

Dann das Sahnehäubchen am letzten Drehtag: Über 20 Mitglieder des Käferclubs Wolfsburg empfingen das Fernseh-Team am Automuseum mit Käfer, Golf Cabrio, Typ 3 Kombi und Sambabus – „toller Anblick“, schwärmte Dieuwke van Ooij. Die dem Charme des Käfers und seiner Fahrer und Fahrerinnen übrigens so sehr erlag, dass nach den Interviews kaum noch Zeit für den Dreh im AutoMuseum blieb.

Helga Düwert, Chefin des Käferclubs, lächelte: „Der Käfer fasziniert die Menschen bis heute.“ Bei seinem Anblick bekomme man sofort gute Laune und vergesse die Zeit – so wie die Gäste aus den Niederlanden.

Von Carsten Bischof