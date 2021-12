Bei VW und in Wolfsburg: „Entwicklung schreitet auf beiden Seiten des Kanals voran“

Wolfsburg

Das Format hat Tradition: Zweimal im Jahr treffen sich die Stadt Wolfsburg und Volkswagen zum Gesprächskreis. Auf Einladung von Oberbürgermeister Dennis Weilmann und VW-Personalvorstand Gunnar Kilian kamen jetzt etwa 30 Personen zusammen – aufgrund der Corona-Pandemie allerdings größtenteils digital.

Lediglich VW-Konzernchef Herbert Diess und Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats, saßen unter Einhaltung der 3G-Regeln gemeinsam mit Weilmann und Kilian im Wolfsburger Rathaus.

Diess zeigte sich begeistert von der aktuellen Dynamik

Neben einer Diskussion um den Umgang mit der angespannten Corona-Lage nahm die Runde vor allem die aktuelle Situation bei Volkswagen in den Blick. Im Mittelpunkt standen dabei die Strategie und die Ausrichtung von Stadt und Konzern. Außerdem ging es um Impulse rund die Zukunftsfähigkeit von Wolfsburg als VW-Standort. VW-Chef Diess bekannte sich in diesem Zusammenhang noch einmal zum Stammwerk: „Wolfsburg wird 2030 nicht wiederzuerkennen sein! Unser Stammwerk wird wettbewerbsfähiger und noch bedeutender sein als heute – und damit auch den Wohlstand und Arbeitsplätze für die Region sichern.“ Er ergänzte: „Ich bin begeistert, mit welcher Dynamik jetzt die Themen vorangetrieben werden.“

Ein Bekenntnis, das Oberbürgermeister Dennis Weilmann gefreut haben dürfte. Er betonte, dass Wolfsburg vor wichtigen Veränderungen stehe und sich in den nächsten Jahren stark weiterentwickeln werde: „Dafür werden wir gemeinsam die nötigen Schritte gehen. Das neue Werk, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Weiterentwicklung von Nordkopf und Innenstadt sind für unsere Stadt von zentraler Bedeutung.“

Der neue Nordkopf soll neue Fachkräfte nach Wolfsburg locken

Betriebsratschefin Daniela Cavallo freute sich, dass die Entwicklung auf beiden Seiten des Kanals voranschreitet. „Das neue Quartier am Nordkopf wird ein Aushängeschild, das Wolfsburg und somit auch VW für hochqualifizierte Fachkräfte zum Beispiel aus der IT attraktiver machen wird. Umgekehrt gilt, dass die zukunftsweisenden Investitionen in unserem Stammwerk die Beschäftigung langfristig sichern.“

Beide Seiten hoffen, dass der laut Dennis Weilmann „aktive und konstruktive“ Austausch künftig wieder in Präsenz möglich ist. Unter den Teilnehmern des Gesprächskreises waren unter anderem der Verwaltungsvorstand der Stadt, die Fraktionsvorsitzenden, der Ratsvorsitzende, die Bürgermeister, die Werkleitung, die Leitung des Volkswagen Gesundheitswesens sowie Vertreter von Wolfsburg AG, Volkswagen Group Services und der Autostadt.

