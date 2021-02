„Begeisterte Truppe“: Erstes Bootcamp an „42 Wolfsburg“ gestartet

Wolfsburg

Die innovative Programmierschule „42 Wolfsburg“ nimmt richtig Fahrt auf: In dieser Woche startete das erste der drei „Bootcamps“, in denen die Studenten für die Software-Schmiede ausgewählt werden. Und auch die Planungen für die große Eröffnung des aufsehenerregenden Projekts laufen auf Hochtouren.

Wie die WAZ aus gut informierten Kreisen erfuhr, soll die Programmierschule in der zweiten Maiwoche offiziell eingeweiht werden. Wenn es Corona zulässt, wird dies mit einem großen Festakt über die Bühne gehen. Eingeladen sind unter anderem der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie hochrangige Vertreter aus der Bundespolitik und dem Volkswagen-Konzern, welcher die Schule zu einem Großteil mitfinanziert.

Auswahlverfahren ist in nächste Runde gestartet

Wahrscheinlich werden die Gäste dann auch auf die ersten Studenten treffen. Denn die Auswahl des ersten Jahrgangs ist jetzt in die zweite Phase gestartet. Das erste sogenannte „piscine“, ein wegen Corona ausschließlich online stattfindendes, vierwöchiges Bootcamp, läuft seit dieser Woche. 165 der insgesamt 500 Bewerber kämpfen dabei um einen der begehrten Plätze an der „42 Wolfsburg“. Im März und April finden die nächsten Bootcamps statt. Wie viele Bewerber am Ende aufgenommen werden, steht nicht fest. „Wir nehmen diejenigen, die gut zu uns passen“, erklärt der Direktor Max Senges. Angepeilt ist eine Zahl von rund 150 Studenten.

Auf die Teilnehmer warten dabei echte Highlights. So kommen sie in Kontakt mit Vertretern von Volkswagen und aus der Wissenschaft – etwa von der TU Braunschweig und der Ostfalia. Am Donnerstagabend sind sie zudem virtuell dazu geschaltet, wenn Max Senges in einem digitalen Kamingespräch mit seinem Freund Vinton Cerf, einem der Väter des Internets, über den Paradigmenwechsel in der Softwareprogrammierung diskutiert. In Kürze gibt es dann die ersten Gehversuche auf dem Spezialgebiet der Schule – der Softwareprogrammierung für Mobilität, welches natürlich gerade in Wolfsburg große Bedeutung hat. Auch ein Psychologieprofessor war bereits mit von der Partie, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen und das Teamwork – ein entscheidender Faktor an der „42 Wolfsburg“ – zu fördern.

Mehr als die Hälfte der Bewerber stammt aus europäischem Ausland

Dass das Bootcamp pandemiebedingt nur virtuell stattfinden kann, macht bisher keine Probleme. Wo, wenn nicht an einer modernen Software-Schule sollte diese Herausforderung auch gemeistert werden? „Wir sind, was die Online-Tools angeht, gut aufgestellt“, sagt Senges. Chat-Plattformen, ein editierbares Wiki, Video-Konferenzen, Live-Coding und Online-Examen: Die Schule ist auch gegen Corona bestens gewappnet.

Mit den Bewerbern ist Senges bisher sehr zufrieden. „Sie haben unsere Erwartungen in Sachen Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Interesse voll erfüllt. Eine begeisterte Truppe“, lobt der Direktor. Bei den Kandidaten handelt es sich dabei um eine bunte Gruppe. Die Zusammensetzung zeigt: Das Alter spielt keine Rolle und die „42 Wolfsburg“ erregt auch international großes Interesse. Der Altersdurchschnitt liegt bei 24 Jahren. Die jüngsten Kandidaten sind gerade erst volljährig, der älteste Bewerber allerdings schon 57 Jahre alt. Unter den 500 Bootcamp-Teilnehmern sind rund 100 älter als 30 Jahre. 52 Prozent der Bewerber kommen zudem nicht aus Deutschland, sondern dem europäischen Ausland. Knapp die Hälfte der deutschen Kandidaten stammt aus der Region Wolfsburg.

Von Steffen Schmidt