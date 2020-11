Wolfsburg

Die Vorbereitungen für den Bau der rund 33 Kilometer langen Gastransportleitung zwischen Walle und Wolfsburg nehmen Fahrt auf. Jetzt wurden für den ersten Bauabschnitt, der sich auf dem VW-Werksgelände befindet, rund 300 Rohre per Lkw angeliefert. Bis zum Baubeginn werden sie in einem extra dafür eingerichteten Rohrlager in Wolfsburg aufbewahrt. Das zweite Rohrlager im Bereich des Braunschweiger Hafens wird derzeit vorbereitet. Die restlichen rund 1600 Rohre sollen im Januar 2021 nach Niedersachsen kommen.

Nach aktueller Planung starten die Bauarbeiten auf dem VW-Werksgelände Anfang 2021. Deshalb kamen jetzt schon die ersten Pipelinerohre vom Hersteller, einer Tochter der Salzgitter AG, aus Siegen ( Nordrhein-Westfalen) nach Wolfsburg. Mit insgesamt 25 Lkw-Transporten wurden die ersten rund fünfeinhalb Kilometer Rohrleitung angeliefert und im Rohrlager in der Nähe der zukünftigen Baustelle gestapelt. Jeder Lkw transportierte zwölf Pipelinerohre mit einer Länge von jeweils 18 Metern und einem Gewicht von knapp zwei Tonnen.

Anzeige

Rohre auch für Wasserstoff-Transport geeignet

Bei den Rohren mit einem Durchmesser von 400 Millimetern handelt es sich um längs-nahtgeschweißte und mit einer Kunststoff-Isolierung versehene Rohre aus zehn Millimeter dickem Spezialstahl. Beim Gastransport werden mit einem Betriebsdruck von bis zu 84 bar häufig sehr hohe Druckstufen erreicht. Deshalb stellt das Unternehmen Gasunie nach eigenen Angaben hohe Anforderungen an das verwendete Material in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Um auch für die nächsten Schritte bei der Energiewende vorbereitet zu sein, verwendet Gasunie in diesem Projekt Stahlrohre, die für den zukünftigen Transport von Wasserstoff geeignet sind. Die Rohre werden mit einer Erdüberdeckung von mindestens einem Meter verlegt.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Phase der Planfeststellung, für das erste Teilstück erwartet Gasunie im November 2020 den Bescheid durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) in Clausthal-Zellerfeld. Die Gas-Pipeline ist nötig, um das VW-Kraftwerk von Kohle auf das umweltfreundlichere Erdgas umzustellen.

Lesen Sie auch

Von der Redaktion