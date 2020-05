Bald wieder Kurzarbeit im Wolfsburger VW-Werk?

Wolfsburg

Die ersten Produktionswoche im Mehrschichtbetrieb bei Volkswagen ist fast vorbei. Nach langer Corona-Zwangspause war der direkte Bereich damit in nahezu voller Mannschaftsstärke wieder im Einsatz. Das könnte sich aber schon bald wieder ändern. Nach WAZ-Informationen könnte bald schon wieder für einige Bereiche Kurzarbeit angesagt sein. Grund ist vor allem die am Boden liegende Nachfrage auf dem Markt.

Corona-Krise : Unwägbarkeiten für Hersteller

Klar ist: Die anhaltende Corona-Krise birgt weiterhin viele Unwägbarkeiten, auf die sich die Hersteller immer wieder neue einstellen müssen. Während die Versorgung mit Teilen für das Werk Wolfsburg gesichert ist, macht die Nachfrage weiter sorgen. Eine Hängepartie um die heiß diskutierten Kaufprämien, macht die Sache nicht besser. Und: Auf Halde produzieren macht in der aktuellen Situation, in der es vor allem darum geht, die Liquidität zu gewährleisten, keinen Sinn.

Volkswagen : Produktionsfreie Tage in einigen Bereichen

Volkswagen muss also abschätzen, in welchem Umfang eine Produktion unter den gegenwärtigen Bedingungen sinnvoll ist. Im Ergebnis könnte dies dazu führen, dass für einige der Mitarbeiter bald wieder Kurzarbeit angesagt ist – zum Beispiel in Form von produktionsfreien Tagen in einigen Bereichen. Angemeldet ist die Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit sowieso bis tief in den Mai hinein. Der Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte genau vor erneuter Kurzarbeit bereits in einem Brief an die Belegschaft gewarnt und deshalb die schnelle Einführung einer Kaufprämie gefordert.

