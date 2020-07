Wolfsburg

Nach dem ersten Urteil vor dem Bundesgerichtshof und den weiteren Einlassungen im Diesel-Skandal ist die Rechtslage wieder etwas klarer. Doch die juristische Aufarbeitung ist damit noch nicht abgeschlossen. Rund 60 000 Verfahren sind bundesweit weiter anhängig. Für viele diese Kläger bestehen gute Chancen, als Sieger hervorzugehen. Selbst an den Gerichten in Braunschweig – bisher quasi eine Volkswagen-Bastion- fand nach dem Urteil der obersten Instanz ein Umdenken statt. Und auch VW will auf einen Großteil der Kläger mit Vergleichsangeboten zugehen.

Allein am Landgericht Braunschweig sind im Zuge des Diesel-Skandals 7859 Käuferklagen gegen VW eingegangen, von denen noch etwa 4000 weiter anhängig. Bis zum Urteil des Bundesgerichtshof vertrat das Gericht eine eindeutige Haltung: Nur vier der Verfahren wurden zugunsten der VW-Kunden entschieden. Diese Urteil stammen allesamt aus dem Jahre 2016. Danach ging stets Volkswagen am Braunschweiger Landgericht als Sieger hervor.

Anzeige

Braunschweiger Gericht passt sich dem BGH-Urteil an

Nach dem Urteil des BGH ist dies nicht mehr zu erwarten. „Die zuständigen Zivilkammern folgen nunmehr der in dem Urteil vom 25. Mai dargelegten Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs und ändern ihre Rechtsprechung“, lässt Gerichtssprecherin Jessica Henrichs aus WAZ-Anfrage verlauten. Infolge der Pandemie wurde seitdem allerdings erst ein Urteil gesprochen, zahlreiche mündliche Verhandlungen mussten aufgehoben werden. „Der Verhandlungsbetrieb läuft jetzt erst wieder langsam an. „Es ist allerdings davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit weitere Entscheidungen ergehen werden“, so Henrichs.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bei der Berufungsinstanz, dem Oberlandesgericht ( OLG) Braunschweig, stellt sich die Lage ähnlich da. 2600 Berufungen sind dort bisher eingegangen. Davon sind noch rund 1200 Verfahren offen. Dabei hat der Senat in nur rund 20 Verfahren ein Urteil gesprochen – alle zugunsten Volkswagens, wobei stets die Revision und damit die Verhandlung vor dem BGH zugelassen wurde. Ob sich die Rechtssprechung nun ändert, dazu äußert sich das Oberlandesgericht nicht so konkret wie das Landgericht. „Nach dem BGH-Urteil wurde am OLG nicht wieder verhandelt, beziehungsweise keine Entscheidung gefällt. Im September 2020 sind wieder Termine anberaumt“, so Gerichtssprecherin Andrea Tietze. Allerdings dürfte auch hier mit einer angepassten Urteilssprechung zu rechnen sein.

Volkswagen will Kläger mit Einmalzahlungen entschädigen

Das sieht man anscheinend auch bei Volkswagen so. Man wolle die Justiz schnellstmöglich entlasten und habe deshalb bereits begonnen, Berufungen zurückzunehmen. „Der BGH hat durch sein Urteil aus unserer Sicht für rund 50 000 noch anhängige Verfahren Klarheit geschaffen. Volkswagen ist bestrebt, diese Verfahren im Einvernehmen mit den Klägern zeitnah zu beenden. Wir gehen deshalb jetzt auf einzelne Anwälte zu, um Gespräche über den Rahmen von Vergleichen vorzubereiten. Den Klägern bieten wir mit Einmalzahlungen eine einfache und pragmatische Lösung an. Wie hoch diese in entsprechenden Fällen sind, hängt vom Einzelfall ab“, so eine Unternehmenssprecherin auf WAZ-Anfrage.

Für die anderen etwa 10 000 noch anhängigen Verfahren hingegen, sieht Volkswagen noch Klärungsbedarf. Zum Beispiel bei der Frage, ob auch bei einem Kauf nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals im September 2015 ein Anspruch auf Schadensersatz besteht. Oder auch, ob Klägern deliktische Zinsen zustehen.

Und natürlich bei der Frage, ob auch Vielfahrern ein Schadensersatz zusteht. Genau darum ging es am Dienstag vor dem BGH in Karlsruhe. Zumindest diesmal –so scheint es – folgen die obersten Richter der Auffassung des OLG Braunschweig. Denn dieses hatte festgestellt, dass dem Kläger bei Überschreiten der durchschnittlichen „Lebenszeit“ eines Passats von 250 000 Kilometern kein Schadensersatz mehr zustehe, da der Nutzungswert des Autos aufgebraucht sei.

Von Steffen Schmidt