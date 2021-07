Wolfsburg

Mit dem GTI-Treffen am Wörthersee ist es sonst eigentlich die ganz große Bühne, auf der der Golf GTI – oder neuerdings GTE – der Volkswagen Azubis präsentiert. Wegen Corona ging das sowohl in diesem, als auch im letzten Jahr nicht. Auf Interesse und Wertschätzung stieß das Fahrzeug nun dennoch. Am Freitag präsentierten die Azubis ihr Schmuckstück im Rahmen eines kleinen Berufsinformationstags in der Werkstatt des Zeithauses in der Autostadt.

Beteiligt an dem Showcar namens Skylight waren Azubis unterschiedlicher Standorte aus fast aller Berufsgruppen. „Es war super in diesem Team über alle Fachbereiche hinweg zu arbeiten und sich auch mit anderen Abteilungen wie dem 3D-Druck oder Volkswagen R vernetzen zu können“, berichtet der angehende Kfz-Mechatroniker Nils Andresen.

Highlight im Interieur: Ein GTE-Hologramm. Quelle: Britta Schulze

In dem Wagen spiegelt sich dabei das ganze Können des Teams. Von optischen Veränderungen wie der speziellen Lackierung inklusive der Zierleisten, extravaganten Felgen, hochwertigen Sportsitzen im Innenraum oder speziell per 3D-Druck gefertigten Endrohren der Auspuffanlage über technische Spielereien wie beleuchtete Türgriffe oder ein GTE-Hologramm in der Instrumententafel bis zu einer satten, 3100 Watt starken Soundanlage mit elf verbauten Lautsprechern ist alles dabei. Sogar ein elektrisches Longboard inklusive Lademöglichkeit haben die Azubis im Kofferraum untergebracht. „Damit man auch auf der letzen Meile nachhaltig unterwegs ist“, erklärt Azubi Tom Hahn.

Azubis informiere junge Leute auf Berufssuche aus erster Hand

Bei dem Projekt geht es aber nicht nur um Technik, Schrauben und Programmieren. Auch die Aufgaben wie Beschaffung, Marketing und Präsentation werden von den Azubis erledigt. „Ich habe mich um das Organisatorische gekümmert, Anfragen geschrieben und Präsentationen vorbereitet“, berichtet die angehende Kauffrau für Büromanagement Marie Trenkner. Unter anderem hatte sie das Fahrzeug Komponentenchef Thomas Schmall und der Betriebsratschefin Daniela Cavallo vorgestellt. „Das war schon sehr aufregend“, gesteht sie.

Praktisch: Im Kofferraum ist ein elektrisches Longboard untergebracht – inklusive Lademöglichkeit. Quelle: Britta Schulze

Am Freitag hingegen ist die Stimmung lockerer. Hier geht es vor allem darum, jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung bei VW interessieren, im lockeren Austausch zu informieren. Diese Möglichkeit wird gut angenommen. „Mit den Auszubildenden und ihrem GTE wird das viel anschaulicher. Die jungen Menschen können gleich sehen, was in den verschiedenen Berufen gemacht wird und wichtig ist“, erläutert Olaf Katzer, Leiter der Bildungsabteilung in der Autostadt.

An zusätzlichen Workshop-Stationen konnten die Besucher zudem weitere Informationen zu Themen wie MINT, Nachhaltigkeit, Medienkompetenz, E-Mobilität, 3D-Druck, Autodesign oder Programmieren erhalten.

Von Steffen Schmidt