Autostadt präsentiert alle Generationen des Golf auf der Piazza

Wolfsburg

Eine neue Sonderausstellung lässt die Herzen aller Volkswagen-Fans höher schlagen, denn die Autostadt in Wolfsburg zeigt ab sofort Modelle der acht Golf Generationen auf der Piazza. Besucher des Themenparks dürfen sich auf eine Zeitreise durch die Modellgeschichte der Auto-Ikone freuen.

Stationen einer Ikone

Von Giorgio Giugiaro entworfen, löste der Golf 1974 den Käfer ab – mit Trommelbremsen und 50 PS. Die Serienfertigung des zweiten Golf begann 1983 im Werk Wolfsburg, das eingeführte Antiblockiersystem (ABS) und die Servolenkung waren in dieser Fahrzeugklasse ein Novum. Erstmals mit Frontairbags ausgestattet, leitete Volkswagen mit dem Golf III (1991) eine neue Ära in punkto Sicherheit ein. Das Elektronische Stabilitätsprogramm ( ESP) debütierte im Golf IV, der ab 1997 produziert wurde.

Technische Revolution in der Kompaktklasse

Die fünfte Generation (2003) überzeugte ebenfalls durch viele technische Innovationen, wie zum Beispiel die lasergeschweißte Karosserie, Seitenairbags und das 7-Gang-DSG. Die sechste Generation bedeutete erneut ein enormes Plus an Sicherheit und erzielte die maximalen fünf Sterne im EuroNCAP-Crashtest. Die 2012 vorgestellte siebte Golf Generation war die erste Volkswagen Modellreihe auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) und brachte Assistenzsysteme der Oberklasse in die Kompaktklasse. Der 2019 vorgestellte Golf der achten Generation bringt erneut einen Innovationsschub in die Kompaktklasse. Er ist digitalisiert und vernetzt wie kein Golf vor ihm.

Zur Galerie Die Erfolgsgeschichte des Golf begann 1974 – nur wird die achte Generationen auf den Markt kommen.

Ob beim Blick auf die erste Ausgabe oder auf das neueste Modell – die Ausstellung lädt Besucher der Autostadt ein, die Faszination Golf hautnah zu erleben. Die Autostadt kann mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte täglich von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Der Zugang zur Piazza ist kostenfrei.

