Das GTI-Treffen am Wörthersee ist schon längst legendär. Nicht nur für Fans der Auto-Ikone hat das Event eine immense Bedeutung. Auch für Auszubildende von Volkswagen stellt das Treffen in jedem Jahr eine große Bühne dar, um ihr Können anhand von selbst umgebauten Fahrzeugen zur Schau zu stellen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona machte dem Treffen am Wörthersee einen Strich durch die Rechnung. Besonders bitter war dies für das Azubi-Team der Volkswagen Group Retail Deutschland. Denn die Lehrlinge aus der Handelsorganisation wollten in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem eigenen Fahrzeug an den Start gehen.

Damit ihre Mühen nicht umsonst waren, wird ihr Golf GTE HyRACER nun ab Montag, 18. August, in der Autostadt in Wolfsburg präsentiert. Für das Projekt haben die 13 Auszubildenden aus Autohäusern in ganz Deutschland innerhalb weniger Monate ein Fahrzeug individualisiert, gemeinsam den Golf GTE HyRACER geplant und nach ihren Vorstellungen aufgebaut. Dabei steht das „Hy“ für Hybrid und „RACER“ spielt auf die dynamischen Gene des Showcars an. Mit dabei bei der Premiere am 18. August um 18.15 Uhr werden auch Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, und der Betriebsratsvorsitzende Bern Osterloh sein.

Die Absage des GTI-Treffens aufgrund der Coronapandemie traf die Azubis mitten in der finalen Umbauphase des Fahrzeugs. Nach einer kurzen Phase der Unsicherheit stand für das ganze Team aber recht schnell fest, dass sie mit dem Umbau weitermachen. Entstanden ist ein echter Hingucker. Denn neben einer Leistungssteigerung auf etwa 250 PS, einem Elektro-Sound-Verstärker und einem Sportluftfilter hat sich das Wörthersee Team voll auf den optischen Umbau des Exterieurs und Interieurs des Fahrzeugs konzentriert.

Das sportliche Showcar besitzt sogar eine Straßenzulassung

Besonders stolz sind die Azubis auf die Straßenzulassung des Autos. Denn all die Umbauten sind vom TÜV abgenommen und somit im Fahrzeugbrief eingetragen. Ein Auzbi-Showcar mit Straßenzulassung gab es aus dem Volkswagen Konzern so noch nie.

Auf den ersten Blick stechen das Bodykit und der Dachspoiler heraus. Die Anbauteile verleihen dem GTE einen sportlichen Look ohne dabei über die Maßen aufzutragen. Zudem waren mehrere Teammitglieder tatkräftig an der Fertigstellung der Abgasanlage mit ihren vier Endrohren beteiligt. Die 20 Zollfelgen sind Unikate und wurden von den Azubis extra für das Fahrzeug designt. Ein weiteres optisches Highlight sind die Individualisierte Türprojektoren. Sie projizieren das eigens entwickelte Fahrzeug-Logo auf die Straße.

Das Interieur haben die Azubis in Zusammenarbeit mit einer Hamburger Firma designt und umgebaut. In der Sattlerei in der Hansestadt konnten die Azubis die Sitze, Türverkleidung, das Armaturenbrett und den Schaltknauf mit Veloursleder beziehen. Das Team-Logo findet sich auch hier wieder und ist auf der Mittelarmlehne eingestickt. Dafür wurde die hintere Sitzbank entfernt. Ein echter Hingucker ist der ausgebaute Kofferraum, der zwei Elektrorollern Platz bietet, die während der Fahrt aufgeladen werden können.

Die Azubis aus ganz Deutschland steckten 250 Stunden Arbeit in das Showcar

Insgesamt etwa 250 Arbeitsstunden hat das Azubi Team geschwitzt, um den GTE umzubauen und fertigzustellen. „Nun wollen wir dem Team und dem Auto auch die Möglichkeit bieten, um sich Fans und der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Denis Anic, Leiter der Kommunikation von Volkswagen Group Retail.

Wie sich der GTE HyRACER im Vergleich zu früheren Azubi-Showcars schlägt, wird ebenfalls in der Autostadt zu beobachten sein. Denn neben GTE werden auch andere von den Auszubildenden in Wolfsburg in früheren Jahren entworfene Wörtersee-Autos zu sehen sein.

