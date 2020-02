Wolfsburg

Besser hätte der Start in den Tag für Beate Herweg kaum sein können, denn im KundenCenter der Autostadt übernahm sie am Dienstagmorgen den ersten in Deutschland ausgelieferten Golf 8.

Francesco Forte, Leiter Vertrieb an Mitarbeiter und interne Direktkunden von Volkswagen Pkw, und Tino Preiß, Verkaufsleiter Vertrieb an Mitarbeiter in Wolfsburg und Braunschweig, empfingen die Kundin persönlich und übergaben ihr die Schlüssel des in der Farbe Mondsteingrau lackierten Fahrzeugs.

Golf: Seit 1974 wurden mehr als 35 Millionen Fahrzeuge verkauft

Der 2019 vorgestellte Golf der achten Generation ist digitalisiert und vernetzt wie keiner seiner Vorgänger. Seit dem Marktstart des Golf 1 im Jahr 1974 wurden weltweit mehr als 35 Millionen Fahrzeuge verkauft. Damit ist er eines der erfolgreichsten Fahrzeuge überhaupt.

