Autostadt kürt VW-Phaeton zum “Klassiker des Monats“

Klassiker? Tatsächlich: Die Autostadt kürt ihren Volkswagen Phaeton zum „Klassiker des Monats Dezember“. Man sieht es der Edellimousine nicht an, aber der erste Phaeton wurde im Dezember 2001 in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gebaut – vor 20 Jahren. Damit gelten die ersten Fahrzeuge offiziell als Youngtimer. Obwohl ihr Design zeitlos elegant ist und ihre Technik in ganz besonderen Konzernfahrzeugen weiterlebt.

Was natürlich kein Zufall ist und ganz eng mit einer Person verbunden ist: Ferdinand Piech. Der damalige Konzern-Chef wollte die Qualität der Autos mit dem VW-Logo deutlich erhöhen und „seine“ Fahrzeuge auf ein neues Level heben. Das begann bei Golf und Passat und gipfelte im Phaeton. Eigens für die Phaeton-Fertigung ließ Piech die Gläserne Manufaktur errichten, seine Ingenieure meldeten über 100 Patente an, um neue Technologie- und Komfortmaßstäbe in der Oberklasse zu setzen.

So gab es damals schon ein hochwertiges, digitales Infotainmentsystem, eine Luftfederung für das über zwei Tonnen wiegende Luxusschiff und eine zugfreie (!) Vierzonen-Klimaanlage. Die Materialien im Innenraum waren vom Feinsten. „Das Beste war für dieses Fahrzeug gerade gut genug“, sagt Arno Homburg. Der 53-Jährige weiß, wovon er spricht: Von 2011 bis 2015 war er Projektleiter Phaeton und kam direkt von der VW-Luxustochter Bentley zu Volkswagen. Von Luxus versteht der Manager etwas.

Die AZ/WAZ traf sich kürzlich mit ihm im Depot der Autostadt, direkt am Phaeton: Homburg lächelt, streicht der 5,05 Meter langen Limousine (Langversion) liebevoll über den aufwändig verarbeiteten Lack und setzt sich hinein. „Sehen Sie all die Detailarbeit?“, fragt er beinahe rhetorisch. Er zeigt auf den Touchscreen hinten, führt die High-End-Sitze und das Edellenkrad vor und verweist auf die vielen Klavierlack- und Holzoberflächen. „Dieses Auto hat eine durch und durch erlesene Qualität“, schwärmt er.

Auf Wunsch von Ferdinand Piech baute Volkswagen damals Sechs-, Acht-, Zehn- und Zwölfzylindermotoren ein – sie gehörten zu den besten Motoren der ganzen Branche, wie es Eberhard Kittler und Michael Willmann jüngst in ihrem Buch „High-Tech-Motoren von Volkswagen“ beschrieben haben. Der Phaeton der Autostadt hat einen V8-Motor unter der noblen Haube, er holt 335 souveräne PS aus 4,2 Litern Hubraum. Und das Design überzeugt heute noch, ohne den Betrachter in Euphorie zu versetzen: „Es ist zurückhaltend elegant“, sagt Homburg. „Understatement, wie es vor allem Freiberufler geschätzt haben.“ Die, die ein Statussymbol, aber nicht protzen wollten.

Insgesamt kam der Nobel-Volkswagen auf fast 85.000 verkaufte Fahrzeuge, bevor VW die Produktion einstellte. Das letzte lief am 18. März 2016 in Dresden vom Band. Der Nachfolger stand damals längst in den Startlöchern, er wäre noch mal ein Quantensprung gewesen – aber dann hatte Volkswagen plötzlich mit dem Dieselgate zu tun und das Letzte, was der Konzern damals hätte verkaufen können, wäre ein sündhaft teures Luxusauto gewesen. „Der neue Phaeton stand kurz vor der Geburt. Wir haben das Projekt Phaeton aber 2015 beendet“, sagt Arno Homburg. Und ist immer noch ein wenig traurig darüber.

Dann lächelt er wieder, denn: „Der Phaeton war die Basis für den Bentley Continental.“ Für viele Autofans ist der erste Continental GT bis heute eines der schönsten Coupes aller Zeiten. Und nicht nur in der Continental-Baureihe lebt die DNA des Phaeton weiter. Viele Dinge des besten VWs aller Zeiten sind auch heute noch in Touareg und Audi A8 zu finden.

