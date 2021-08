Wolfsburg

Sommer, Sonne, Spaß: In der Autostadt können die Gäste erneut das Wochenende genießen. Neben den bekannten Attraktionen wie Cool Summer Island und Riesenrutsche wartet am Sonntag zudem ein echtes musikalisches Highlight: Die Band Tonbandgerät spielt ab 16 Uhr auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon.

Ein kühler, erfrischender Cocktail auf Cool Summer Island, eine entspannte Fahrt auf dem Tretboot durch das Hafenbecken oder eine rasante Rutschpartie auf der neuen Riesenrutsche am Zeithaus: Die Autostadt bietet ihren Besuchern mit dem Sommerspaß wieder ein buntes Programm.

Songwirter und Indie-Pop-Band treten auf

Besonders auch die Konzerte am Wochenende lockten in den vergangenen Wochen zahlreiche Gäste in den Themenpark. Jetzt warten erneut zwei Musik-Acts auf die Besucher. Am Samstag ab 17 Uhr bringt der Singer-Songwriter und Weltenbummler Onk Lou mit seinem Konzert musikalische Einflüsse aus aller Welt mit in die Autostadt. Der österreichische Musiker vereint ganz unterschiedliche Musikgenres – mal ein Hauch Karibik, mal eine nordische Note. Er lässt die Zuhörer mit seiner Musik an den unterschiedlichen Eindrücken teilhaben, die er auf seinen Reisen und durch Erlebnisse gewonnen hat.

Sommerkonzerte in der Autostadt: Die Bühne steht unter dem geschwungenen Dach des Porsche-Pavillons. Quelle: Britta Schulze

Am Sonntag dann tritt die deutsche Indie-Pop-Band Tonbandgerät ab 16 Uhr auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon auf. Die Hamburger Gruppe wurde mit Songs wie „Irgendwie anders“ oder „Alles geht“ bekannt. Mit Letzterem traten sie unter anderem beim Bundesvision Song Contest an. 2012 erhielten sie den New Music Award, der vorher für viele Bands wie unter anderem Kraftklub den Durchbruch bedeutet hatte.

Platztickets für die Konzerte kosten jeweils 5 Euro pro Person – zuzüglich einer gültigen Tages- oder Jahreskarte – und sind ab sofort unter www.autostadt.regiondo.de/autostadt erhältlich. Für den Zugang zum Konzert ist die Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests, PCR-Tests, eines bestätigten Genesenennachweises oder vollständigen Impfnachweises notwendig.

Von Steffen Schmidt