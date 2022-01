Wolfsburg

Der „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ des Landes Niedersachsen steht wieder vor der Tür: Am 28. April lädt die Autostadt in Wolfsburg deswegen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 können zu einem Schnuppertag ein. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich dafür schon ab Montag, 31. Januar, bewerben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Autostadt engagieren sich am Zukunftstag als „Job-Paten“ und gewähren Einblicke in ihren Berufsalltag. Ziel ist es, Jungen und Mädchen gleichermaßen für verschiedene Berufsfelder zu begeistern.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Der Zukunftstag in der Autostadt findet am 28. April 2022 von 9 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen sind vom 31. Januar bis zum 21. Februar 2022 über das Anmeldeformular auf der Homepage der Autostadt unter www.autostadt.de möglich. Der ausgefüllte Bogen wird per E-Mail an zukunftstag@autostadt.de gesendet.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, gilt das Datum der Einsendung des Anmeldebogens. Übersteigt die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen die maximale Teilnehmeranzahl, verkürzt sich die Anmeldefrist.

Bedingt durch die Corona-Pandemie kann der Ablauf des Zukunftstages angepasst oder die Veranstaltung abgesagt werden. Die Autostadt informiert angemeldete Schülerinnen und Schüler entsprechend darüber.

