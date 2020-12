Wolfsburg

Die Autostadt in Wolfsburg passt zum 1. Januar ihre Preise an und bietet zudem neue Ticketvarianten: So kostet die Tageskarte für Erwachsene künftig 18 Euro (bislang 15 Euro), die ermäßigte Tageskarte liegt bei 14 Euro (bislang 12 Euro). Bei den beliebten Familien- und Kindertickets bleiben die Preise unverändert (35 Euro für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern sowie 6 Euro für die Kinder-Tageskarte).

Neu hinzu kommt die Ticketkategorie „Kleinfamilie“: Für 25 Euro erhält eine erwachsene Person mit bis zu drei Kindern Eintritt in den Themenpark. Ebenfalls neu ist das „Abendticket“: Damit zahlen Besucher, die montags bis donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr in die Autostadt kommen, nur 5 Euro für den Eintritt.

Autostadt plant auch für 2021 wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm

„Es war uns ein besonderes Anliegen, die Preise für Familien und Kinder auf dem gewohnt niedrigen Niveau zu halten und das haben wir auch umgesetzt“, sagt Autostadt-Sprecherin Anja Kreß. Das neue Ticket „Kleinfamilie“ sei ein besonders attraktives Angebot für einen Ausflug mit Kindern. „Angepasst an die aktuelle Situation planen wir auch für 2021 wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für unsere Gäste“, kündigt Kreß an. In dieser Hinsicht sei die Preisveränderung zum 1. Januar sehr moderat und vor allem familienfreundlich gestaltet.

Die letzte Preisanpassung für eine Tageskarte für Erwachsene (von 14 Euro auf 15 Euro) erfolgte vor 15 Jahren zum 1. Januar 2005.

