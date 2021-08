Wolfsburg

Für große Begeisterung sorgte am Samstagnachmittag Soulsängerin Robyn Bennett auf der Wasserbühne am Porschepavillon in der Autostadt. Die US-amerikanische Künstlerin spielte ein fetziges Konzert mit ihrer Band. Dafür gab es am Ende Jubelrufe und Standing Ovations.

Bennett zeigte eine großartige Bühnenpräsenz. Mit viel Schwung und Kraft trug sie ihre Songs vor, tanzte dabei mit einem strahlenden Lächeln über die Bühne. Mit ihrer großartig ausgebildeten Stimme sorgte sie schnell für Begeisterung im Publikum.

Sängerin Robyn Bennett begeistert Zuschauer in der Autostadt

Die Songs sind poppiger geworden, zumindest aus kompositorischer Sicht. Robyn Bennetts Gesang allerdings machte aus jedem Stück eine mitreißende Soulnummer. Selbst bis in die höchsten Tonlagen verlor sie kein Stück an Klarheit oder Kraft. Über die erstklassige Tontechnik erfüllte sie in manchen Passagen den gesamten Raum unter der Wölbung des Porschepavillons mit ihrer starken Stimme.

So mitreißend war das Konzert von Robyn Bennet – eine Bildergalerie:

In der brillanten Kopfstimme kam ein Hauch von Aretha Franklin auf. Der Soul liegt der Sängerin einfach komplett im Blut. Sie hat in allen Lagen ein großartiges Volumen. In den neueren Stücken ging Robyn Bennett immer mal wieder in Sprechgesang über. Auch der muss sich nicht hinter eingefleischten Rapperinnen verstecken.

Zwei Songs feierten in Wolfsburg Premiere

Die Band präsentierte mit Songs wie „Fight Song“, „Now or Never“ oder auch „Feel so Good“ Stücke von dem im Mai erschienen Album „Move“. Die Lieder „Take it Slow“ und „Lost And Found“ kamen zu ihrer Deutschland-Livepremiere. Die Songs werden auf dem nächsten Album erscheinen.

Das Publikum zeigte sich begeistert, klatschte mit und gab viel Zwischenapplaus, wenn einer der Instrumentalisten mal ein Solo zum Besten gab. Die fünfköpfige Band spielte auf höchstem Niveau und gab der Sängerin damit einen passenden Rahmen.

Das ganze Publikum sang den Refrain mit

Bei „Ok, All Right“ sang das ganze Publikum den Refrain mit. Auch die Coverversion von „Skyfall“ wurde stark bejubelt. Mit viel Akzentuierung im Gesang und zurückhaltender Instrumentalisierung war Bennetts Version des Adele-Songs ein Ohrenschmaus. Gerne hätte der eine oder andere zu der eingängigen Musik auch getanzt, doch das ist unter den aktuellen Auflagen einfach nicht möglich. Die Zuschauer begnügten sich mit lauten Jubelrufen und Standing Ovations.

Von Robert Stockamp