Bei Sonne am Wasser sitzen und gechillt einen leckeren Cappuccino mit Freunden oder Kollegen trinken: Das soll schon bald möglich sein in der neuen Autostadt-Bar direkt am Mittellandkanal. Die Arbeiten befinden sich auf der Zielgeraden. „Im ersten Quartal 2022“ will Autostadt-Geschäftsführerin Mandy Sobetzko in der Bar am Kurzzeitparkplatz ihren ersten Kaffee trinken. „Wenn die Corona-Lage es zulässt.“

Die neue Bar soll ein freundliches Wolfsburg-Bild vermitteln

Die WAZ traf sich mit Mandy Sobetzko jetzt zur winterlich-stürmischen Baustellenbesichtigung – aber wer Autostadt-Geschäftsführerin zuhört, bekommt schnell Frühlingsgefühle: „Diese Bar ist nicht für die Autostadt, sondern auch für Wolfsburg wichtig“, sagt sie. Denn: „Mit ihr wollen wir beispielsweise Autoabholern ein schönes Bild von Wolfsburg vermitteln.“ Die Abholer kommen aus ganz Deutschland angereist, viele mit dem Bild einer grauen Arbeiterstadt im Kopf: „So wie Detroit. Dabei ist Wolfsburg wirklich schön“, betont Sobetzko.

Baustelle am Mittellandkanal: Die künftige neue Autostadt-Bar ist mit ihrer Terrasse schon deutlich zu erkennen. Quelle: Roland Hermstein

Für sie wird die neue Italo-Bar direkt am Kanal eine Art lebensfrohes Eintrittstor zur Autostadt und für Wolfsburg: „Wo kann man in Wolfsburg sonst direkt am Wasser einen Kaffee trinken?“ Die Bar solle „Lust auf mehr Wolfsburg und Volkswagen“ machen. „Die Besucher können direkt vorfahren und ihr E-Auto an unseren Stationen laden.“ Die Autostadt wolle zeigen, dass E-Mobilität praktisch und sauber ist und auch noch Spaß machen kann. Unter diesem Gesichtspunkt wirkt die neue Bar wie der kleine Bruder der schicken Premium-Lade-Lounges von Audi – dort können Kunden während des Ladevorgangs mit ihrem Laptop arbeiten und Kaffee trinken.

Die Bar soll Treffpunkt für alle Wolfsburger sein

Aber die neue Bar soll natürlich auch ein schöner Treffpunkt für alle Wolfsburger sein – wann genau der Betrieb startet, ist noch unklar: „Unser Ziel ist das erste Quartal 2022“, sagt Mandy Sobetzko. „Aber das hängt natürlich von der Pandemieentwicklung ab.“ Die entscheide darüber, wie es auf der Baustelle weitergehe. Ein Blick auf die Baustelle lässt erahnen, wie es hier einmal aussehen wird: Die Terrasse umschließt das Gebäude von drei Seiten, von allen Plätzen aus hat man einen tollen Blick auf den Kanal. Der zehn mal 15 Meter große Innenraum wird komplett verglast – man schaut ebenfalls aufs Wasser.

Ein Innenraumkonzept gebe es schon, die „stylische Bekleidung“ für das Personal sei schon ausgesucht. Auch die Speise- und Getränkekarte sei fertig: Die Bar sei morgens eine „tolle Frühstückslocation“, so Sobetzko. Mittags und abends gebe es Snacks. Ronny Lexa, Manager der Autostadt-Restaurants, sagte AZ/WAZ schon vor einigen Wochen, die Bar solle ein italienisches Lebensgefühl vermitteln. Mit Kaffeespezialitäten, Aperitifs, Tees, Softeis und Kuchen: „Was wäre Italien denn ohne Süßspeisen?“

Autostadt-Mitarbeiter haben Namensvorschläge gemacht

Was bislang fehlt, ist ein Name für die Italo-Bar am Kanalufer: „Wir sind in der Abstimmung“, sagt Sobetzko. Es habe einen großen internen Aufruf gegeben: „Autostadt-Mitarbeiter sollten Namen vorschlagen, die Resonanz war riesig. Jetzt haben sich drei, vier mögliche Namen herauskristallisiert.“ Mit denen beschäftige sich die Geschäftsführung jetzt intensiv. Wird der Name vor der offiziellen Eröffnung der Bar bekannt gegeben? Mandy Sobetzko lächelt: „Vielleicht...“

Fest steht schon jetzt: Um in die Bar zu gehen, brauchen Gäste kein Autostadt-Ticket. „Wir verstehen die Bar als Einstiegsangebot“, sagte Armin Maus, Sprecher der Autostadt-Geschäftsführung, kürzlich. Für Mandy Sobetzko ist sie der Beginn einer neuen Autostadt-Idee: „Wir wollen das Wasser künftig intensiver einbeziehen. So wird aktuell ja auch der ’Beef Club’ umgebaut – auch er liegt am Wasser.“ Die Autostadt plane Events zum Thema Wasser: „Lassen Sie sich überraschen...“

Von Carsten Bischof