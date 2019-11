Wolfsburg

Ab sofort ist der Golf 8 in der Autostadt zu sehen. Besucherinnen und Besucher können die neueste Generation des Erfolgsmodells in der Zeit von 9 bis 18 Uhr im Volkswagen Pavillon erleben.

Autostadt : VW-Pavillon hat neues Marken-Logo und Design bekommen

Ein weiteres Highlight für Gäste ist der Volkswagen Pavillon selbst: Er wurde umfassend umgestaltet und erstrahlt jetzt in neuem Design, deutlich sichtbar durch das neue Markenlogo an der Außenfassade. Die seriennahe Studie des Golf 8 GTE in Oryxweiß Perlmutteffekt kann bewundert werden: Er bringt mit, was die neue Golf-Generation ausmacht, ist digitaler, sportlicher und effizienter.

Ab sofort ist der Golf 8 als seriennahe Studie in der Autostadt zu sehen. Quelle: Anja Weber / Autostadt

Weitere Modelle von Volkswagen : T-Cross, E-Up! und T-Roc-Cabriolet

Ein weiterer Neuzugang ist der T-Cross Life. Das ausgestellte Modell ist im DFB-Design gestaltet und bringt das Thema Fußball in den Pavillon. Als weitere Fahrzeuge sind der neue e-up! (Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,9-12,7 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+) und die seriennahe Studie des T-Roc Cabriolet zu sehen.

