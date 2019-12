Dr. Uwe Horn verlässt die Autostadt

Wolfsburg

Dr. Uwe Horn wechselt von der Autostadt zur IAV in Berlin. Der 57-Jährige war bisher Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt in Wolfsburg und dort für die kaufmännischen Bereiche verantwortlich. Ab dem Jahreswechsel verstärkt der gebürtige Braunschweiger als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor die Unternehmensleitung der IAV GmbH (Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr) in Berlin.

Eine tolle Chance in Berlin

Horn tritt bei der IAV die Nachfolge von Kai-Stefan Linnenkohl an, der das Unternehmen nach knapp fünf Jahren verlässt. „Wir freuen uns, einen so qualifizierten Nachfolger für Kai-Stefan Linnenkohl gefunden zu haben“, sagte CEO Dr. Ulrich Eichhorn. Horn sagt zu seiner neuen Position: „Dieses Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich die besten Chancen erarbeitet, um der fundamentalen Transformation, in der die Automobilbranche steckt, ihren Stempel aufzudrücken. Das ist eine tolle Chance. Diese Chance zu nutzen, ist auch für mich ein großer Ansporn.“

Vor 25 bei VW begonnen

Horn startete seine Karriere bei Volkswagen vor 25 Jahren als Doktorand in der Management Diagnostik. Er war in der Vergangenheit unter anderem Personalleiter der VW-Werke in Zwickau und im polnischen Posen. Seine Position bei der Geschäftsführung der Autostadt hatte er im Mai 2018 erlangt.

