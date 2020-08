Autostadt: Wechsel in der in Geschäftsführung

Wolfsburg

An der Spitze der Autostadt gibt es eine personelle Veränderung: Mandy Sobetzko, bisher tätig im Stab von VW-Konzernchef Herbert Diess, tritt zum 1. September 2020 neu in die Autostadt-Geschäftsführung ein. Dort ersetzt sie den bisherigen Geschäftsführer Operations für Parkbetrieb und Events, Claudius Colsman.

Colsman hingegen folgt zum 1. September dem Ruf von Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian in das HR-Ressort der Volkswagen AG. Colsman soll den neuen Bereich Culture and Change Factory in der Volkswagen Group Academy aufbauen, den er zukünftig auch führen wird. Die Culture and Change Factory soll alle Bereiche und Abteilungen im Konzern bei Veränderungsprozessen sowie bei der Implementierung neuer Unternehmenskultur unterstützen. Colsmann berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Ralph Linde, Leiter Volkswagen Group Academy.

Rückt in Autostadt-Geschäftsführung: Mandy Sobetzko. Quelle: Volkswagen

Mandy Sobetzko (38) ist Diplom-Kauffrau und seit 16 Jahren im Volkswagen-Konzern tätig. Sie begann ihre Karriere 2005 als internationale Trainee bei Volkswagen in Wolfsburg. Nach mehreren Stationen in der Beschaffung wurde sie 2015 in das Generalsekretariat der Volkswagen AG berufen. Seit 2017 ist sie im Stab von Herbert Diess tätig.

Claudius Colsman (52) ist studierter Volkswirt und seit 15 Jahren im Volkswagen-Konzern tätig. 2006 begann er in der Audi AG als Leiter Event in der Kommunikation seine Laufbahn. 2007 folgte der Wechsel zur Volkswagen AG nach Wolfsburg als Leiter Events & Sponsoring in der Konzernkommunikation. Ab 2014 übernahm er dann Aufbau und Leitung der neu geschaffenen Experience Communication und ab 2015 die Funktion des Sprechers Corporate Social Responsibility. Im September 2017 wurde Claudius Colsman in die Geschäftsführung der Autostadt berufen.

