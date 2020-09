Autostadt: VW liefert ersten ID.3 an Kunden aus

Wolfsburg

Auf diesen Moment haben tausende Volkswagen-Mitarbeiter seit Monaten hingearbeitet: Am Freitagmorgen, kurz nach 10 Uhr, lieferte VW in der Autostadt den allerersten ID.3 aus – an Oliver Nicolai (43) aus Montabaur. Überreicht wurde das gletscherweiße Elektro-Fahrzeug von VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann, Holger B. Santel (Vertriebsleiter Volkswagen Pkw Deutschland) und Autostadt-Geschäftsführer Roland Clement.

Zur Galerie Oliver Nicolai holte am Freitag als erster Kunde seinen nagelneuen ID.3 aus der Autostadt ab. Hier die schönsten Momentaufnahmen.

Passend zum Anlass schien die Sonne freundlich vom strahlend blauen Himmel: „Dies ist ein Moment mit Bedeutung“, betonte Roland Clement. Mit dem elektrifizierten ID.3 finde Volkswagen „die richtigen Antworten auf die Fragen der Zukunft“. Nicht weniger pathetisch formulierte es Jürgen Stackmann: „Dieser Moment ist der Beginn eines großen Kapitels in der Geschichte von Volkswagen.“ Mit dem Elektro-Fahrzeug ID.3 beginne die Zukunft von VW.

Anzeige

Oliver Nicolai ist Mitglied im „First Mover Club“

Erstkunde Oliver Nicolai sei als Mitglied in den „First Mover Club“ – einer Facebook-Community von Volkswagen – aufgenommen worden: „Wir sind gespannt auf Ihre Berichte, die sie schreiben werden“, so Stackmann. Man sei auf begeisterte Kunden angewiesen, um den Funken auf andere potenzielle Kunden überspringen zu lassen. Diesen sprichwörtlichen Ball nahm Holger B. Santel auf: „Wir sind froh, dass der ID.3 jetzt im Handel verfügbar ist. Wir setzen auf Probefahrten. Ich bin mir sicher, dass nach Probefahrten die Verkaufszahlen des ID.3 nach oben gehen werden.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Oliver Nicolai holt den ersten ID.3 aus der Autostadt ab

Und Oliver Nicolai? „Ich bin der erste Kunde, der dieses bahnbrechende Fahrzeug bekommt – natürlich bin ich aufgeregt“, sagte er bei der symbolischen Fahrzeugübergabe auf dem Ausfahrt-Gelände der Autostadt. Später, als Kameras und Mikrofone der Journalisten ausgeschaltet waren, ließ er sich von der Autostadt-Mitarbeiterin Kathleen Kusebauch den ID.3 genau erklären. Sein ID.3 ist die First Edition Pro mit der 58 kWh Lithium-Ionen-Batterie. Genau die Batterie übrigens, mit der Felix Egolf jüngst den Reichweitenrekord von 531 Kilometern aufgestellt hat. Es ist die mittlere von insgesamt drei möglichen Batterievarianten.

Talk mit Oliver Nicolai: „Der ID.3 ist ein bahnbrechendes Auto“ Oliver Nicolai (43) ist der erste Kunde, der einen vollelektrischen ID.3 bekommen hat. Die WAZ sprach mit dem Frühbucher und E-Mobilitäts-Fan über sein neues Auto. WAZ: Herr Nicolai, welches Auto sind Sie vor dem ID.3 gefahren? Oliver Nicolai: Ich bin einen Audi A4 gefahren, als Benziner. Aber der ist nach zwölf Jahren einfach in die Jahre gekommen. WAZ: Warum haben Sie einen ID.3 bestellt? Oliver Nicolai: Weil ich die Elektromobilität für die Technik der Zukunft halte. Ich bin den ID.3 schon gefahren und war sofort begeistert. Das Drehmoment ist von der ersten Millisekunde an da, er hat einen superkleinen Wendekreis – er hat direkt Spaß gemacht. Der ID.3 ist ein bahnbrechendes Auto. WAZ: Wie fühlen Sie sich als „First Mover“, als erster Kunde der Autostadt? Oliver Nicolai: Ich bin natürlich aufgeregt. Weil es ein großer Moment für mich und VW ist. Am Samstag fahre ich mit dem ID.3 nach Hause – Familie und Freunde haben ja mitgefiebert und wollen jetzt Probefahrten machen im ID.3.

Nach Hause ohne einen Ladestopp?

Am Samstagmorgen fährt Oliver Nicolai zurück nach Montabaur – rund 400 Kilometer. Er wolle versuchen, ohne Ladestopp nach Hause zu kommen. Allein ist er mit seiner ID.3-Begeisterung übrigens nicht: Allein an diesem Wochenende liefert die Autostadt rund 40 ID.3 an Kunden aus. Und das ist erst der Anfang.

Von Carsten Bischof