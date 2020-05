VW-Pavillon zeigt Golf GTI und T-Roc Cabrio

Wolfsburg

Wer dieser Tage die Autostadt in Wolfsburg besucht, der kann einen Blick auf zwei neue Volkswagen-Modelle werfen. Noch vor der offiziellen Markteinführung zeigt der Volkswagen Pavillon der Autostadt in Wolfsburg ab sofort die achte Generation des Golf GTI als seriennahe Studie. Besucher sind eingeladen, auf Tuchfühlung mit der Ikone zu gehen und sich vom kraft- und stilvollen Design sowie der Kombination aus Tradition und Innovation zu überzeugen.vEinen Vorgeschmack auf den Sommer bietet das neue T-Roc Cabriolet, das ebenfalls gezeigt wird. Open-Air-Vergnügen gibt es im ersten offenen Crossover von Volkswagen inklusive, denn auf Knopfdruck öffnet sich das serienmäßig verbaute, vollautomatische Verdeck in nur neun Sekunden.

Neu im Pavillon: Das T-Roc Cabrio. Quelle: Autostadt

Das Team des Pavillons präsentiert außerdem den neuen Golf in der Ausstattungsvariante „R-Line". Ergänzt wird die neue Ausstellung durch den T-Cross Style im DFB-Look, den Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich des Pavillons sehen können. Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte kann der Volkswagen Pavillon täglich während der Öffnungszeiten der Autostadt von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

Dufttunnel bietet Naturerlebnis

Neben den motorisierten Highlights können sich die Besucher auch auf ein Naturerlebnis freuen: den Dufttunnel. Die begehbare und sanft rotierende Röhre ist mit 2160 Blumentöpfen bepflanzt und verströmt intensiven Blütenduft. Bereits seit 2004 ist die Installation des renommierten Künstlers Ólafur Elìasson Teil der Autostadt. Sie verbindet die Elemente Kunst, Natur und Technik zu einem sinnlichen Erlebnis. Die Bepflanzung ist auf die Jahres- und Blütezeiten abgestimmt: Zu Saisonbeginn duftet der Goldlack, in den kommenden Monaten folgen Hornveilchen, Vanilleblume und Lavendel.

Naturerlebnis: Der Dufttunnel in der Autostadt. Quelle: Autostadt

