Wolfsburg

Tiguan, T-Roc oder Kodiaq werden überwiegend als schicke Lifestyle-Autos gekauft. Aber als SUV können sie auch – bis zu einem bestimmten Grad – in unwegsamem Gelände bestehen. Wie das funktioniert, können Auto-Fans ab sofort wieder auf dem Gelände-Parcours der Autostadt live zu erleben.

Der Gelände-Parcours der Autostadt ist anspruchsvoll

Der Parcours hat es in sich: steiler Anstieg ohne Blick nach unten, Balanceakt auf der riesigen Autowippe, Wassergraben durchfahren oder bremsen in heftiger Schräglage – auf dem Parcours gibt es einiges zu erleben. Natürlich nicht allein, sondern unter Anleitung eines erfahrenen Instruktors. Besucher können zwei Touren buchen: Die 30-Minuten-Route wird im VW Tiguan oder T-Roc oder im Skodia Kodiaq gefahren. An den Fahrzeugen ist abzulesen, dass es die harmlosere von beiden Routen ist – anspruchsvoll ist aber auch sie.

Geländeparcours der Autostadt: Instruktoren erklären den Fahrern das Auto und die Strecke. Quelle: Autostadt

Heftiger ist die 45-Minuten-Runde in Touareg oder Amarok. Auf dieser Route müssen die Fahrer schon kämpfen, um den Parcours ohne Schweißausbrüche zu überwinden. Nebenbei: Die WAZ hat den Parcours geschafft – wenn auch mit zitternden Knien. Mit Hilfe der Instruktoren erfahren Teilnehmer im Wortsinne, welch steile Abfahrten die VW-Allradler bewältigen und welche Schräglagen sie aushalten können.

Die SUV von Volkswagen können mehr als nur gut auszusehen

Die Trainer haben der WAZ bestätigt: Sehr viele Teilnehmer wissen erst nach der Fahrt auf dem Geländeparcours, was ihr Tiguan oder Touareg wirklich kann – also neben gut aussehen und Urlaubsgepäck schleppen.

Die Fahrten finden ab sofort wieder täglich zwischen 9.30 und 17 Uhr statt und können unter der Telefonnummer 0800 / 288 678 238 oder im Ticketshop der Autostadt gebucht werden. Die Autostadt betont: Während der Fahrt muss der Mund-und-Nasenschutz getragen werden. Teilnehmer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Außerdem muss per e-Guest-App ein- und ausgecheckt werden. Zudem sind in den Fahrzeugen zwischen Fahrer- und Beifahrersitz Schutzfolien angebracht. Und: Nach jeder Fahrt würden die Autos gereinigt, gelüftet und desinfiziert. Infos unter www.autostadt.de.

Von Carsten Bischof