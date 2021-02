Wolfsburg

Die Klassikersammlung im ZeitHaus der Autostadt umfasst 260 Fahrzeuge von mehr als 60 Herstellern. Die Autostadt nominiert seit kurzem ihre „Klassiker des Monats“ – für den Monat Februar ist es der Volkswagen Typ 3, mit dem VW vor genau 60 Jahren den ersten Schritt in die Mittelklasse wagte.

Volkswagen präsentierte den Typ 3 1961 auf der Internationalen Automobilausstellung

Als Volkswagen das Auto 1961 auf der Internationalen Automobilausstellung IAA präsentierte, kannte man von VW nur den Käfer (Typ 1) und den Transporter (Typ 2). Im Prinzip basierte das Auto auf dem Käfer, nutzte auch dessen luftgekühlten Boxermotor mit vier Zylindern. Trotzdem bedeutete der Typ 3 für Volkswagen den Sprung in die Moderne: Das Design wirkte erwachsener als beim Käfer, dessen Wurzeln in der Vorkriegszeit liegen. Beim Typ 3 legte Volkswagen den Motor ins Heck und schuf so erstaunlich viel Platz: „Durch die veränderte Anordnung der Gebläsekühlung reduzierte sich die Bauhöhe des Motors, die als zusätzlicher Kofferraum genutzt werden konnte“, betont ZeitHaus-Chef Andreas Hornig. Der Typ 3 hat zwei voll nutzbare Kofferräumen – einer vorne, einer hinten.

Bildergalerie vom Typ 3:

Hinzu kommt: Den Typ 3 gab es in drei Karosserievarianten – die klassische Stufenhecklimousine, die Schräckheckvariante TL (Touren-Limousine) und den Kombi, der bei VW Variant hieß (und heißt). „Betrug der Variant-Anteil an der Typ 3-Produktion im ersten Produktionsjahr 1962 noch 18 Prozent, so zog er bereits 1967 mit den zwei Limousinen-Varianten gleich, um diese schließlich mit einem Produktionsanteil von 54 Prozent ein Jahr später deutlich zu überholen“, erklärt Hornig. Das Mittelklasse-Auto legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg des Passat – der in Deutschland bis heute überwiegend als Variant verkauft wird.

Von 1961 bis 1969 hieß der Typ 3 wegen seiner Motorgröße von 1,5 Litern Hubraum VW 1500, von 1969 bis 1973 heiß er wegen des größeren Motors VW 1600. Der Typ 3 war zudem das erste deutsche Serienauto mit einer elektronischen Benzineinspritzung (als Option). Und: „Er ist ein Technik-Vorreiter in Sachen Motor-Elektronik und Wegbereiter der Vollautomatik im Mittelklasse-Automobil“, sagt Andreas Hornig.

Von 1961 bis 1973 produzierte Volkswagen fast 2,6 Millionen Typ 3-Modelle. Im Gegensatz zu Käfer und Bulli sieht man ihn aber leider kaum noch auf der Straße. Wie gut, dass die Autostadt ein Fließheck-Modell von 1969 und einen Variant aus dem letzten Baujahr besitzt – und mit ihnen ab und an über Wolfsburgs Straßen cruist.

Von Carsten Bischof