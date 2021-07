Autostadt: Großes Oldtimer-Treffen mit 50 historischen Fahrzeugen

Wolfsburg

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage richtet die Autostadt ein Oldtimer-Treffen aus: Am kommenden Sonntag, 4. Juli, erwartet die Geschäftsführung zwischen 16 und 18 Uhr rund 50 Oldies im Erlebnispark. Erst am vergangenen Wochenende fand ein großes Käfer-Treffen in der Autostadt statt.

ZeitHaus lädt regelmäßig zu Oldie-Stammtischen ein

Seit Jahren lädt das ZeitHaus-Team regelmäßig zu seinen beliebten Old- und Youngtimer-Stammtischen ein. In Corona-Zeiten mussten diese Treffen leider pausieren. Die Autostadt möchte die rollenden Sympathieträger jetzt verstärkt nutzen, um wieder Besucher in den Erlebnispark zu locken und ihre Verbundenheit mit Old- und Youngtimerfahrern zu zeigen. Übrigens markenübergreifend.

Autostadt: Karmann Ghia, Porsche 914, Porsche 924 – das ZeitHaus stellte kürzlich echte Hingucker aus. Quelle: Autostadt

Rund 50 Oldie-Fahrer haben die Einladung angenommen und präsentieren ihre Schmuckstücke im Park der Autostadt- darunter seltene Hingucker wie ein Ford F 100 Pick Up von 1965, ein Chrysler Newport von 1966, ein Ford Mustang Convertible 4,7 von 1964 sowie ein Mercedes 230 SL und S-Klasse W140. Natürlich sind auch Konzernmarken vertreten – wie VW Kübelwagen, Golf 1 Cabrio Toscana, Porsche 911 und 914 Targa.

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Autostadt gemeinsam mit dem Wolfsburger Käfer-Club ein Käfer-Treffen organisiert.Treffen war an der Stiftung Automuseum an der Dieselstraße, Höhepunkt war ein Korso mit 50 Käfern mitten durch die Autostadt. Damit knüpft sie an eine schöne Tradition an: In Vor-Corona-Jahren machten oft Oldie-Rallyes an der Autostadt Halt und begeisterten viele Old- und Youngtimerfreunde.

Von Carsten Bischof