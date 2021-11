Autostadt: Experten diskutieren über Heidersbergers Kraftwerk-Foto

1906 in Ingolstadt geboren, verbrachte Heinrich Heidersberger einen Teil seiner Kindheit in Dänemark. Nach seinem anfänglichen Architekturstudium in Graz widmete er sich ab 1928 in Paris ganz und gar der Fotografie. Nach dem Zweiten Weltkrieg avancierte Heidersberger zu einem der führenden Architekturfotografen in Deutschland. Stationen in Salzgitter und Braunschweig führten ihn schließlich nach Wolfsburg, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2006 lebte und arbeitete. Über 130.000 Bilder umfasst Heidersbergers Werk mit den Themen Architektur, Reportage, Industrie und Werbung; aber auch algorithmische Experimente in der Fotografie interessierten ihn. Das Institut Heidersberger in Wolfsburg bereitet sein künstlerisches Schaffen seit 2002 wissenschaftlich auf und veröffentlicht sein Werk.