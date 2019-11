Wolfsburg

Interessante Einblicke in das Innenleben eines Elektrofahrzeugs gibt es ab sofort auf dem Parkplatz am ServiceHaus der Autostadt in Wolfsburg. Das Schnittmodell eines e-Golf veranschaulicht, worin sich ein E-Auto von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor unterscheidet. Und wie verhält sich ein e-Golf in der Praxis? Das erleben Gäste im Rahmen einer kostenfreien Probefahrt durch das Wolfsburger Stadtgebiet. Neben dem e-Golf steht auch der e-up! täglich zwischen 10 und 17 Uhr für die begleiteten Fahrten zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt im Glaspavillon vor Ort oder über den Onlineshop der Autostadt unter www.autostadt.de.

Im Volkswagen Pavillon können Besucher zudem den ID.3 live sehen und mit ihm auf Tuchfühlung gehen. Das Team des Pavillons informiert über das wegweisende Design, die alltagstauglichen Reichweiten und das große Raumangebot des ersten vollelektrischen Modells aus der ID. Familie – und das noch vor offiziellem Produktionsstart. Dieser erfolgt nämlich jetzt am Montag, 4. November, im Werk in Zwickau. Mit dabei ist dann unter anderem auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der Volkswagen Pavillon kann täglich während der Öffnungszeiten der Autostadt von 9 bis 18 Uhr mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden.

Von Steffen Schmidt