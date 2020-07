Autostadt: Die WAZ testet Geländeparcours und nagelneues „Bisstro“

Stadtmitte

Abenteuerlicher Re-Start in der Autostadt: Seit Samstag können Autofahrer wieder ihre Fähigkeiten auf dem Geländeparcours und beim Sicherheitstraining testen. Nach getaner Arbeit lohnt ein Gang ins nagelneue Restaurant „Bisstro“ – hier können sich Autostadtbesucher individuelle Bowls (Schüsseln) mit frischen und regionalen Produkten füllen lassen. WAZ-Redakteur Carsten Bischof probierte beides aus – hier sein Bericht.

Zur Galerie Der Geländeparcours der Autostadt ist wieder geöffnet. Auch das neue „Bisstro“ hat seine Türen geöffnet. Die WAZ durfte am Samstag beides testen.

Am Eingang des Geländeparcours werde ich von Fahrtrainer Tobias Hummel begrüßt: „Na, Lust auf offroad?“ Ja, aber wenn, dann richtig – ich wähle den Pickup Amarok und lasse Lifestyle-Modelle wie Tiguan und Touareg links stehen. „Lifestyle“ will Hummel so nicht stehen lassen: „Fast alles, was der Amarok kann, kann der Touareg auch.“ Ich steige trotzdem in den rustikalen Amarok. Mund-und-Nasenschutz ist Pflicht, Beifahrer, Fahrer und Passagiere hinten sind durch Folien voneinander getrennt.

Die erste Runde nur Beifahrer

Zunächst sitze ich auf den Beifahrersitz: „Ich fahre die erste Runde“,sagt Hummel. Er und der VW flößen mir sofort mächtig Respekt ein: Steigungen bis 30 Grad, Mega-Steilwände, Fahrt durch den Wassergraben und durchs (simulierte) Flussbett, Rollen über Wippe und Hängebrücke – der V6 TDI mit Automatikgetriebe, Allradantrieb, Sperrdifferential und Offroad-Programm samt Berganfahrhilfe und automatischer Bremse absolviert alle Aufgaben anscheinend mühelos.

Fahrerwechsel: Kaum sitze ich auf dem Fahrersitz, schwitze ich: „Das ist normal“, lächelt Tobias Hummel. „Wegen der Viren darf die Lüftung nicht laufen.“ Fenster darf ich auch nicht öffnen – aus Sicherheitsgründen. Als ich die 30-Grad-Steigung hochrolle und nur noch Himmel sehe, wird mir mulmig. „Fuß von der Bremse“, befiehlt Hummel. Ich gehorche – und bin baff: Der Amarok bremst sich selber ein. Runter das gleiche Spiel – ich atme tief durch.

Mulmiges Gefühl an der Steilwand

Dann ab auf die Steilwand – ich halte die Luft an und rechne fest damit, dass wir umkippen. Tun wir aber nicht. Hummel lächelt. Dann wird er ernst: „Nicht gerade über die Baumstämme fahren!“ Ich lenke links und rechts an den gröbsten Hindernissen vorbei. Dann rollen wir über die Hängebrücke zurück zum Anfang – und ich bin froh, festen und ebenerdigen Boden unter den Füßen zu haben.

Lecker und leicht im „Bisstro“

Ich gehe ins nagelneue „Bisstro“ im Abholerbereich und werde von Restaurant-Leiterin Larissa Dallmeier und Mitarbeiter Mathias Fallhauer erwartet. Der Poke-Bowl-Trend komme aus Hawaii, erklären sie mir. Ursprünglich ein Fischsalat, ist es längt ein leichtes Trendgericht. Fleisch, vegetarisch oder Fisch? Reis, Linsen oder Porridge? Möhren, Gurken oder Paprika? Avocado oder Ingwer? Süß oder herzhaft? Larissa Dallmeier richtet mir meinen Bowl mit Rindfleisch an – superlecker. Und wer sich nicht entscheiden kann? Dallmeier lacht: „Für den gibt es die Speisekarte mit fünf fertig zusammengestellten Bowls.“ Oder Croissants, Kuchen und Tagessuppe. Es ist für jeden etwas dabei.

Geländeparcours und „Bisstro“ Die Fahrten auf dem Offroad-Parcours der Autostadt finden täglich statt und dauern zwischen 30 und 45 Minuten. Als Fahrzeuge stehen VW Amarok, VW Touareg, VW Tiguan, Seat Tarraco, Skoda Kamiq bereit – ein Pickup und sechs SUV. Montags und freitags finden zusätzlich um 11 und 15 Uhr 90-minütige Sicherheitstrainings statt. Infos gibt es unter www.autostadt.regiondo.de. Hier können auch Probefahrten mit dem e-Golf gebucht werden. Infos zum „Bisstro“ gibt es unter www.autostadt.de.

Von Carsten Bischof