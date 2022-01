Wolfsburg

Weltneuheit bei Volkswagen: Elektroautos aus dem Konzerns bekommen als erste einen Spurhalte-Assistenten der Intel-Firma Mobileye, der auch ohne die sonst nötigen Fahrbahn-Markierungen funktioniert. Statt sich von weißen Linien auf der Straße leiten zu lassen, folgt das System auf Basis zuvor gesammelter Daten der Linie, die andere Fahrzeuge auf dieser Straße fuhren. Allein im vergangenen Jahr seien Informationen zu vier Milliarden Kilometern dazugekommen, teilte Mobileye am Dienstag auf der Technik-Messe CES in Las Vegas mit.

Herkömmliche Spurassistenten könnten heute nur auf Rund der Hälfte der Fahrkilometer eingesetzt werden, gab Mobileye-Manager Johann Jungwirth zu bedenken. Grund sei nicht nur, dass die Markierungen fehlten, sondern zum Beispiel auch, weil sie durch Regen, Schnee oder Verschmutzung für die Kameras des Fahrzeugs nicht zu erkennen seien.

Verbesserter Travel Assist kommt im Frühjahr per Update

Volkswagen arbeitet sei 2016 mit Mobileye. Seit 2020 haben die beiden Unternehmen zusammen mithilfe von Volkswagens riesiger Flotte Daten auf 1,2 Milliarden Kilometern Straße weltweit gesammelt. Diese Schwarm-Intelligenz biete enormes Potenzial, um Wert und Nutzen von Assistenzsystemen zu steigern, schreibt VW-Chef Herbert Diess auf LinkedIn zu einem Video, in dem er mit Mobileye-Chef Amnon Shashua eine Fahrt im ID.4 unternimmt.

Das Fahrzeug in dem Video ist bereits mit der neuen Software unterwegs und zeigt den neuen Spurhalteassistenten live in Aktion. Auf einer schmalen Straße lässt Diess das Lenkrad los und lässt das Auto einfach machen. Der ID.4 hält dabei auch in Kurven perfekt die Spur. „Das Auto übernimmt die Arbeit“, so Diess zufriedenes Fazit. In die VW-Fahrzeuge erhält der neue und verbesserte „Travel Assist“ mit dem Software-Update im Frühjahr Einzug – natürlich per Cloud „over the air“.

Schwarm-Intelligenz als Schlüssel

Doch die Cloud wollen Volkswagen und Mobileye künftig noch für mehr als das Aufspielen von Software benutzen. In dem Video sprechen Diess und Shashua auch über die nächsten Pläne. So sollen die gesammelten Daten in einem nächsten Schritt genutzt werden, um größere Probleme des autonomen Fahrens wie das Erkennen und Reagieren auf Ampeln oder das richtige Verhalten an Kreuzungen samt Vorfahrtsregeln zu lösen. In solch komplexen Umgebungen stoße das Computing der künstlichen Intelligenz innerhalb des Fahrzeugs noch häufig an seine Grenze, erklärt Shashua. Über Schwarm-Intelligenz gesammelte Daten könnten hingegen an die Cloud gesendet und mit einer höheren Rechenleistung verarbeitet und zurück ans Fahrzeug gestreamt werden, so die Zukunftsvision.

Künftig sind fehlende Fahrbahnmarkierungen für Volkswagens MEB-Modelle wie dem ID.4 kein Problem mehr. Quelle: Roland Hermstein

In jedem Fall sind sich Diess und Shashua einig: Die Lernkurve im Bereich autonomes Fahren geht steil nach oben. Auf der CES stellte Mobileye passend dazu auch ein Chipsystem für autonomes Fahren mit dem Namen EyeQ Ultra vor. Mit der Markteinführung in ersten Fahrzeugen rechnet Mobileye ab 2025. „Autonomes Fahren wird mit einem EyeQ Ultra Chip möglich, man hat dann in der Regel nur noch einen zweiten Prozessor, der etwas kleiner ist, für Redundanz“, sagte Johann Jungwirth. Die Zeit selbstfahrender Autos breche nun tatsächlich an: „Ich sehe nichts, was uns aufhalten kann, weder regulatorisch, noch technisch, noch was die Kundenakzeptanz angeht.“

Seine selbstfahrenden Testautos schickt Mobileye inzwischen nicht nur in Tel Aviv und München, sondern auch in Paris und Tokio auf die Straße. EyeQ Ultra setzt auf Rundum-Sicht mit elf Kameras sowie zusätzlich auf Daten von Radar-Sensoren und Lidar genannten Laser-Radaren.

Von Steffen Schmidt/dpa