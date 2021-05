Automuseum Wolfsburg bietet erstmals virtuellen Rundgang

Wolfsburg

Pünktlich zum diesjährigen Museumstag am Sonntag, 16. Mai, geht das Automuseum Volkswagen in Wolfsburg mit seinem ersten virtuellen 360°-Rundgang auf seiner Website www.volkswagen-automuseum.de online. Präsentiert wird die Themeninsel „Kumpel Käfer. Mobilität für Millionen“, welche die gesamte Modellpalette dieses nach wie vor beliebten Klassikers zeigt.

Als säße man selbst am Steuer:: Sogar der Innenraum der Exponate kann erkundet werden. Quelle: Automuseum

Das 360°-Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Wendeburger Firma lightvision, die sich auf virtuelle Rundgänge spezialisiert hat. Der Besucher verfolgt online die Produkthistorie des Käfers von ihren Anfängen ab 1945 bis zur Einstellung der Fertigung im Jahr 2003: Brezelfenster, Ovali, VW 1303, Última Edición und VW Cabriolet – sie alle sind vertreten. Ebenso erstrahlen die beim Publikum sehr beliebten Kuriositäten und Sonderkarosserien wie die Ballongondel, der Korbkäfer oder der Rometsch Lawrence in vollem Glanz.

Virtuelle Elemente bleiben auch nach Pandemie

Die virtuellen Besucher können in ausgewählte Exponate einsteigen und die Modelle von innen erkunden. Dazu gibt es Informationen in Text und Ton rund um den Käfer und seine Zeitgeschichte, die, wenn das Haus wieder geöffnet hat, sich auch direkt in der Ausstellung über das Smartphone mittels QR-Code abrufen lassen.

Die Einführung der ersten virtuellen Schau durch die Dauerausstellung ist ein Meilenstein für das Automuseum Volkswagen. Besonders in Zeiten der pandemiebedingten Schließung, aber auch in der Zeit danach bietet der 360°-Rundgang Interessierten einen detaillierten Einblick in die Käfer-Inszenierung. Eine Fortsetzung ist in Planung.

