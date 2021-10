Wolfsburg/Wesendorf

„Wenn wir im Gelände mit unserem Haffi unterwegs sind, lächeln immer alle und bieten an, ein Abschleppseil zu holen. Und am Ende fahren wir doch an ihnen vorbei“, erzählt Petra Eggers lächelnd, wenn sie über ihren Steyr Puch Haflinger 700 AP spricht, den sie und ihr Mann Christian „Haffi“ nennen. Denn eines muss man dem kleinen Leichtgewicht lassen: Mit seinem nur 24 PS starken Motor erklimmt es nahezu jeden Gipfel. Die höchste Steigung, die der Steyr Puch Haflinger bisher geschafft hat, liegt bei imposanten 89 Prozent.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Der Steyr Puch Haflinger 700 AP hat kaum Technik

So leistungsstark wie er ist, so technikarm ist der Wagen. „Da ist nichts dran. Dafür springt er immer sofort an“, freut sich Christian Eggers. Da stören ihn auch die Trommelbremsen nicht sonderlich, auch wenn man „bergab schon stark drauf stehen muss und sie auch schon mal stinken.“ Und langsam sei der Wagen. „Egal, der Weg ist schließlich das Ziel.“ Meistens. Denn immer wieder ist das Ziel auch das Gebirge.

„Wir nehmen den Haffi auf einem Anhänger mit in den Urlaub. Zum Beispiel waren wir schon dreimal mit ihm in Österreich. Da geht es die Berge hoch, wo sonst niemand hin kommt“, erzählt Christian Eggers. Oder das Paar fährt mit dem Wagen am Wochenende kleine Touren in der Hamburger Umgebung und durch die heimische Region. Und natürlich geht es immer wieder auch mal zu Oldtimer-Ausstellungen. Demnächst zur Stiftung AutoMuseum Volkswagen an der Dieselstraße in Wolfsburg, wo der „Haffi“ im Rahmen der Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“ gezeigt werden soll. „Ich habe das im VW-Intranet gelesen“, sagt Petra Eggers – dass ihr Wagen genommen wird, daran hat das Paar aber zuerst nicht wirklich geglaubt. „Es gibt so viele andere tolle Oldtimer“, ergänzt ihr Mann.

Haffi und Familie Eggers: Das war keine Liebe auf den ersten Blick

Obwohl: Toll finden die beiden ihren „Haffi“ auch. Dabei war es nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Mit Autos hatten beide nicht viel am Hut – bis 2016. Da kam Petra Eggers mittlerweile verstorbener Vater Henning Duckstein mit dem „Haffi“ als Hochzeitsgeschenk. „Zuerst war ich skeptisch. Inzwischen sind wir ein Herz und eine Seele“, gesteht Christian Eggers. Und verspricht: Der Wagen bleibt in der Familie, den werden noch die Enkel fahren. Selbst für den dreifachen Wert – das jüngste Wertgutachten beläuft sich auf 20 000 Euro – würde der „Haffi“ nicht verkauft. „Schuld“ an dieser Faszination sei eine Fahrt im Wesendorfer Offroadpark mit seinem Schwiegervater gewesen, verrät Christian Eggers. da habe er mitbekommen, was für ein toller Wagen das eigentlich ist.

Das ist der Steyr Puch Haflinger 700 AP Der Steyr Puch Haflinger 700 AP fährt mit einem luftgekühlten Viertakt-Boxermotor. Er hat zwei Zylinder und 643 Kubikzentimeter Hubraum. Mit seinen 24 PS bei 4500 Umdrehungen in der Minuten schafft er eine Höchstgeschwindigkeit von 64 Kilometern in der Stunde. Dabei verbraucht er auf der Straße etwa 8,5 Liter auf 100 Kilometer sowie im Gelände zwischen 3 und 5 Liter je Stunde, der Tank fasst 30 Liter Treibstoff. Die höchste Steigung, die er bisher geschafft hat, liegt bei 89 Prozent. Leer wiegt der Wagen mit Erstzulassung vom 9. Dezember 1964 nur 600 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht beträgt 1100 Kilogramm. Der Haflinger ist 2,83 Meter lang und 1,35 Meter breit. Er hat einen Radstand von 1,5 Metern, eine Wattiefe von 0,5 Metern, einen Wendekreis von 7 Metern.

Da war der Wagen, den Henning Duckstein – ein ehemaliger VW-Konstrukteur, der beispielsweise das Syncro-Getriebe mit entwickelt hat – schon einmal von Grund auf restauriert worden. „Das war eine richtige Rune, als mein Vater ihn 1989 für damals 8400 Euro gekauft hat.“ der Wagen bekam unter anderem nicht serienmäßige Überrollbügel. Die skizzierte Henning Duckstein auf einer Speisekarte. Ansonsten ist der Wagen nach wie vor quasi im Originalzustand, die Ersatzteile kamen aus Österreich.

Fahrzeug wurde für Militär in Schweiz und Österreich konstruiert

In den Jahren 1959 bis 1974 wurden insgesamt 16 647 Fahrzeuge aller Varianten vom Steyr Puch Haflinger gebaut. Das in Österreich für das Militär in der Schweiz und in Österreich konstruierte und gebaute Fahrzeug läuft heute noch in einigen Ländern weltweit – beispielsweise in Australien und Amerika sowie in Asien. Eingesetzt wird der Steyr Puch Haflinger in seinen zivilen Versionen immer noch in der Landwirtschaft, bei der Bergrettung, der Feuerwehr.

