Wolfsburg

Die Stiftung AutoMuseum Volkswagen sucht „Klassiker aus der Region“ für eine Sonderausstellung. Die AZ/WAZ stellt die interessantesten Oldies samt ihren Besitzern vor. So wie den schicken Audi 100 2,3 E Quattro von VW-Mitarbeiter Günter Hartmann (43), der eine ganz besondere Geschichte und Bedeutung hat.

Ein Werbespot machte den Audi 100 Quattro weltberühmt

Vielen älteren Autofans wird dieser Audi 100 C3 für immer in Erinnerung bleiben. Wegen dieses unglaublichen Werbespots im Fernsehen Mitte der 1980er Jahre, als Harald Demuth mit der roten Allrad-Limousine eine finnische Skisprungschanze hochfuhr – nur von einer Seilwinde gesichert. „Ich habe Harald Demuth bei einem Audi-Treffen kennengelernt“, berichtet Günter Hartmann. „Er hat mir erzählt, dass er die Schanze mit dem Audi wirklich hochgefahren ist – im dritten Versuch.“ Dieser Werbespot machten das Auto und seinen Allradantrieb zur Legende.

Dieser Werbespot macht den Audi 100 Quattro weltberühmt

So legendär, dass auch Audi-Fan Hartmann „dieses schönes Auto“ einmal haben wollte. Vor drei Jahren fand er ihn im Audi Zentrum Braunschweig – der 43-Jährige griff zu. Und staunte bei der Durchsicht der Unterlagen nicht schlecht: Der 1990er Audi ist als Neuwagen durchs Wolfsburger Volkswagen-Werk gefahren. Und wurde dann verkauft. 2018 kaufte ihn Günter Hartmann und möbelte ihn erst mal etwas auf: leichte Lackreparatur, Servopumpe tauschen, Kühler tauschen, BBS-Felgen auf die Räder – „ich möchte ihn so original wie möglich“, betont Hartmann. Man dürfe ruhig sehen, dass dieses Auto „schon viel erlebt hat“.

So sieht der Audi 100 Quattro von Innen aus. Quelle: Boris Baschin

Beim Fünfzylindersound bekommt Günter Hartmann eine Gänsehaut

Apropos erleben: Noch heute bekommt Günter Hartmann jedes Mal eine Gänsehaut, wenn er den Fünfzylinder-Benzinmotor mit seinen 2,3 Liter Hubraum startet – „ich liebe diesen Klang!“ So geht es vielen Autofans, dieses leicht unruhige Laufen, dieses Fauchen beim Gas geben machen süchtig. „2019 bin ich jeden Tag mit ihm gefahren“, gibt Günter Hartmann zu. Und lacht: „Bestimmt 15 000 Kilometer.“ Mittlerweile stehen 360 000 Kilometer auf dem Tacho. Dabei ist der Oldie so zurückhaltend-elegant designt, dass er im heutigen Verkehr vielen kaum noch auffällt – genauso wollte es Audi damals: Modern, innovativ und langlebig.

Zur Galerie Das ist der Audi 100 2.3 E Quattro von Günter Hartmann.

Heute bewegt Hartmann seinen Audi 100 nicht mehr ganz so viel. „Ich habe ja auch noch einen Audi 80 Quattro und einen A4 Variant zur Auswahl“, sagt er. Und schmunzelt: „Ja, ich bin Fan der Marke und des Quattro-Antriebs.“ Deshalb fährt er auch regelmäßig zur „Quattro Legende“, dem größten Quattro-Treffen der Welt am Wolfgangsee in Österreich. Die „500“ klebt immer noch an der Scheibe – „meine Startnummer“.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November 2021 bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Beim Quattro-Treffen habe er auch Walter Treser kennengelernt, den Entwickler des Quattro-Antriebs: „Sehr spannend, sich mit ihm zu unterhalten.“

Einen Fünfzylindermotor verbaut Audi bis heute

Walter Treser ist längst Legende geworden. So wie sein Allradantrieb. Und dieser unvergleichliche Fünfzylindersound. Einen Fünfzylinder verbaut Audi übrigens heute noch. Ob er auch zur Legende wird? Günter Hartmann lächelt...

Von Carsten Bischof