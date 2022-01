Wolfsburg/Flensburg

Eine Überraschung ist das nicht gerade: Der Pkw-Markt in Deutschland ist aufgrund der Halbleiterkrise im letzten Jahr heftig eingebrochen. So wurden 2021 sogar nochmal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als im Corona-Jahr 2020, in dem wegen des Lockdowns die Schauräume der Händler lange Zeit geschlossen blieben. Auch die Marken des Volkswagen-Konzerns mussten – mit Ausnahme von Porsche – deutliche Einbußen hinnehmen. Einzig der Absatz von Elektro-Autos boomt weiter.

Lediglich 2,622 Millionen Autos wurden im vergangenen Jahr in Deutschland neu zugelassen, das teilt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit. Das sind 10,1 Prozent weniger als 2020. Der Sinkflug, der 2020 begann, als der Autohandel aufgrund der Corona-Pandemie über längere Zeit geschlossen war, setzt sich damit fort. Damals war der Markt bereits um fast 20 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 wurden im letzten Jahr sogar rund eine Million Autos weniger verkauft. Allein im Dezember betrug das Minus zum Vorjahresmonat mit 228 000 neu registrierten Pkw 26,9 Prozent.

Volkswagen-Absatz bricht im Dezember ein

In der ersten Jahreshälfte hatte sich auf dem Markt noch eine leichte Erholung abgezeichnet. Doch die Chip-Krise entfaltete dann erst in der zweiten Jahreshälfte ihr volles Potenzial. Beinahe alle Hersteller hatten nach dem Sommer mit massiven Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Bei Volkswagen herrschte unter anderem in Wolfsburg monatelang Kurzarbeit, die Bänder standen über Wochen still.

Dementsprechend mau sind auch die Zahlen des Autobauers. Trotz voller Auftragsbücher konnte die Kernmarke Volkswagen Pkw nicht mal 490 00 Fahrzeuge auf dem Heimatmarkt an den Mann bringen – ein Minus von fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 18,7 Prozent Marktanteil ist Volkswagen allerdings weiterhin mit deutlichem Abstand Marktführer (Platz 2: Mercedes mit 8,6 Prozent). Der letzte Monat verlief dabei für Volkswagen beinahe katastrophal und macht die ganzen Ausmaße des Halbleiter-Mangels deutlich: Nur noch 38 671 Fahrzeuge bedeuten ein Minus von fast 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nur Porsche ist krisenfest

Bei den andere Konzernmarken sieht es teilweise noch schlechter aus. Die spanische Tochter Seat verlor rund fünf Prozent und kommt bei etwa 110 000 Fahrzeugen ins Ziel. Premium-Tochter Audi verkaufte im gesamten Jahr mit rund 182 000 Autos fast 15 Prozent weniger als im letzen Jahr und Skoda musste sogar Einbußen von mehr als 17 Prozent hinnehmen. Immerhin: Die fast 150 000 Neuzulassungen reichten, damit die tschechische Tochter erneut als erfolgreichste Import-Marke abschnitt. Lediglich Porsche zeigte sich unbeeindruckt und gewohnt krisenfest: Fast 30 000 Autos bedeuten sogar ein plus von 1zehn Prozent.

Anteil von E-Autos steigt auf 25 Prozent

Weiter nach oben kletterte in Deutschland hingegen der Anteil von elektrifizierten Fahrzeugen. 356 000 neu registrierte Elektroautos bedeuteten ein Plus von 83,3 Prozent. Der Marktanteil der Stromer steigerte sich auf 13,6 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden verzeichnete das KBA einen Zuwachs von 62,3 Prozent auf 325 000 Einheiten und einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Somit hatte 2021 in Deutschland mehr als jeder vierte neu zugelassene Pkw einen Stecker.

Marken, die dementsprechend aufgestellt waren, traf die Halbleiter-Krise entsprechend schwächer. Reine E-Auto-Hersteller konnten ihre Verkäufe sogar erheblich nach oben schrauben und sich als Gewinner fühlen. Allen voran: Elon Musk. Sein Unternehmen Tesla verkaufte 2021 immerhin schon fast 40 000 E-Autos – ein Plus von fast 140 Prozent zu 2020 und eine Marktanteil von nun 1,5 Prozent in Deutschland. Das Modell 3 eroberte im November und Dezember sogar die Spitzenposition in der Mittelklasse über alle Antriebsarten hinweg.

Volkswagen Marktführer bei E-Autos

Polestar, der Ableger des schwedischen Autobauers Volvo und des chinesischen Herstellers Geely, stellt ebenfalls ausschließlich Stromer her und konnte das Volumen hierzulande um satte 153 Prozent steigern. Die absoluten Zahlen liegen aber noch sehr niedrig. Gerade einmal etwas mehr als 2600 Autos der Marke wurden 2021 in Deutschland neuzugelassen.

Wie die Marktanteile 2021 im Bereich Elektromobilität angeht, liegt VW aber auch hier mit über 100 000 Neuzulassungen vorne. Trotzdem herrscht auf dem Markt Druck – besonders auch aus dem Ausland. Rund 55 Prozent der E-Autos entfallen auf Importmarken. Im Dezember war weder das meistverkaufte E-Auto, noch der meisterverkaufte Hybrid ein Volkswagen. Das erfolgreichste E-Auto des Jahres ist zwar der E-up!, der läuft aber bekanntlich aus. Verschärfen könnte sich die Konkurrenz noch, wenn in Kürze asiatische Hersteller wie Nio oder Genesis nach Europa drängen. Der chinesische E-Auto-Bauer Nio hat mit seinem Wechsel-Akku-System auf dem europäischen Leitmarkt für E-Mobilität in Norwegen bereits erste Erfolge gefeiert.

Von Steffen Schmidt