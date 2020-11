Wolfsburg/Vancouver Island

Kurven wie Marylin Monroe oder eben ein Volkswagen Beetle – beide unvergessen und heiße Käfer der Nachkriegszeit. Nun hat der Künstler Alex Witcombe zumindest das Fahrzeug wieder auferstehen lassen. Wer auf der kanadischen Insel Vancouver Island am Autohaus Black Creek Motors vorbeifährt, muss aufpassen, nicht vom Weg abzukommen bei dem Anblick: Zwischen ausgestellte Pickups der Neuzeit kuschelt sich ein VW Käfer der besonderen Art. Aus Treibholz. Erbaut in Originalgröße.

Er sei sein bisher ambitioniertestes Werk, sagt der Kanadier, der seit rund vier Jahren mit Treibholz arbeitet. Mehr als 100 Skulpturen zählt er bereits zu seinem Portfolio. Doch der Käfer habe ihm alles abverlangt. „Ich hatte bei der Planung wirklich die rosarote Brille auf, dachte, er sei in drei bis vier Wochen gebaut.“ Am Ende arbeitete der 44-Jährige ein ganzes Jahr lang an dem Modell, dabei war ihm von vornherein klar, was Volkswagen in den 1960ern schon propagierte: Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann. „Für mich ist der Käfer die Autoikone schlechthin, deswegen stand schnell fest, dass ich ihn nachbauen würde und kein anderes Modell.“

Mit der Holzskulptur des Käfers will der Künstler ein neues Auto bezahlen

Seit seiner Jugend ist Witcombe Künstler, hat einen Bachelor in Fine Arts gemacht, war jahrelang auf Wandgemälde spezialisiert. An den Stränden der kanadischen Westküste aufgewachsen lag ihm jedoch Zeit seines Lebens das Treibholz zu Füßen. Irgendwann bückte er sich, hob es auf und die Geschöpfe, die daraus am Strand zum Leben erwachten, kamen bei der Bevölkerung gut an. So gut, dass Witcombe immer mehr Werke erschuf.

Mehr Bilder vom hölzernen Käfer:

Auf der kanadischen Insel Vancouver Island steht ein VW Käfer der besonderen Art: Der Künstler Alex Witcombe hat den Autoklassiker aus Treibholz nachgebaut.

Es lief also rund für den Künstler und dennoch kann er nur nicken, wenn er einen anderen VW-Slogan hört: „Wenn doch alles im Leben so gut funktionieren würde wie der Käfer.“ Vor etwa anderthalb Jahren brach Witcombes Pickup zusammen. „Ich hatte nicht wirklich Geld und so entstand die Idee mit dem Holzkäfer: Ich beschloss, ihn entweder bei Black Creek Motors in Zahlung zu geben oder den neuen Wagen mit dem Verkaufserlös zu bezahlen.“ Aus diesem Grund habe es nahe gelegen, diesmal ein Auto zu modellieren.

Die schönen Kurven des Käfers stellen den Künstler beim Bau mit Holz vor Probleme

„Ich dachte ja zu Beginn, die Kurven würden es einfacher machen“, erinnert sich der Künstler. Doch in Wahrheit hätten sie es schwerer gemacht. „Einen kastenförmigen Wagen wie etwa einen 1964er Mustang nachzubauen wäre schneller gegangen.“ Das wurde ihm in dem Moment klar, in dem er sich daran machte, nach passenden Treibholzstücken zu suchen. „Diese verdammt perfekten und zugleich verdammten Kurven“, ruft der Künstler, wenn er sich erinnert. Gebogene Hölzer gebe es nämlich kaum an den Stränden und über viele Wochen und Monate hinweg musste er rund sieben Truckladungen zusammensammeln. Oder anders ausgedrückt: „Eine Menge, die ausgebreitet drei Mal den Boden meiner Werkstatt bedeckte.“ Und der misst immerhin 30 Quadratmeter.

Während der Arbeit an früheren Skulpturen hatte sich der Kanadier auferlegt, nur mit den Formen zu arbeiten, die die Natur ihm anhand der Treibhölzer vorgab. „Heute jedoch säge ich auch mal ein Stück zurecht.“ Doch viele Hilfsmittel lässt Witcombe immer noch nicht zu. Sein VW Käfer etwa besteht zu 97 Prozent aus Treibholz. Die anderen drei Prozent machen Spanplatten aus, die vor allem für den Rahmen, der die Grundstruktur darstellt, verwendet wurden. Nägel und Schrauben hielten alles zusammen.

Am Ende zahlt ein Käufer 50 000 kanadische Dollar für die Skulptur

Die Geduld und unzähligen Arbeitsstunden hätten sich letzten Endes ausgezahlt, sagt Witcombe „Gegen Ende des Projekts fand sich ein potenzieller Käufer, der bereit war, rund 50 000 kanadische Dollar für die Skulptur auszugeben.“ Doch da hatte die Mannschaft von Black Creek Motors den Käfer schon ins Herz geschlossen und wollte ihn für ihr Geschäft, um die Laufkundschaft anzuziehen. Nach Auslieferung durfte der Künstler in einem Dodge RAM Pickup vom Gelände rollen. Ob der wohl auch läuft und läuft und läuft?

Von Uta-Caecilia Nabert