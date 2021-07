AutoVision: Beschäftigte bekommen Corona-Beihilfe und Lohnerhöhung

Wolfsburg

Schöner Erfolg für die IG Metall: Die Gewerkschaft und die AutoVision-Der Personaldienstleister haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einen Tarifabschluss für die rund 3200 Zeitarbeitnehmer und Zeitarbeitnehmerinnen geeinigt. Demnach erhalten sie eine – analog zu den VW-Beschäftigten – eine Corona-Prämie in Höhe von 1000 Euro, eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro plus eine Lohnerhöhung von 2,3 Prozent zum 1. Januar 2022.

Corona-Beihilfe von 1000 Euro für alle Beschäftigten

„Wichtig war, dass jetzt auch die Zeitarbeitnehmer/-innen eine Corona-Beihilfe von 1000 Euro bekommen“, sagt Thilo Reusch, Verhandlungsführer der IG Metall. Die Auszahlung der Einmalzahlung erfolge mit der Juli-Abrechnung und gelte für Beschäftigte, die ihr Arbeitsverhältnis vor dem 31. Mai begonnen haben. „Teilzeitbeschäftigte erhalten eine anteilige Zahlung“, so Reusch.

Zweiter wichtiger Erfolg sei die tabellenwirksame (also in Zeitabschnitte aufgeteilte) Erhöhung der Entgelte zum 1. Januar 2022. „Dadurch können wir verhindern, dass die AutoVision auf die hinteren Plätze der deutschen Zeitarbeitsbranche fällt“, so Reusch. Man habe einen Kompromiss erzielen können, „der die Entgelttabellen nachhaltig hebt.“

Einmalzahlung wird im September ausgezahlt

Dritter Punkt ist die Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro, die im September ausgezahlt werden soll. Für Zeitarbeitsbeschäftigte mit VW-Einsatz sei dieser Anspruch bereits im VW-Abschluss im April festgeschrieben worden. Jetzt profitierten aber alle Zeitarbeitnehmer/-innen davon, so Reusch. „Auch die, die an andere Unternehmen entliehen sind.“

Reusch betont: „Zeitarbeit darf keine Arbeit zweiter Klasse sein. Wer täglich harte Arbeit im VW-Umfeld leistet, hat es auch verdient, von Lohnerhöhungen vergleichbarer Kollegen/-innen zu profitieren. Das ist mit diesem Abschluss gelungen.“ Er weist außerdem darauf hin, „dass der neue Tarifvertrag in Zukunft zeitgleich mit den Entgelttarifverhandlungen bei Volkswagen und den Volkswagen-Töchtern endet.“ Das bedeute, dass man schon in der nächsten Tarifrunde im kommenden Jahr „die Kräfte bündeln und für gemeinsame Ziele streiten“ werde.

Von Carsten Bischof