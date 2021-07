AutoMuseum: Golf I-Fans kamen in Wolfsburg zum „Familientreffen“zusammen

Wolfsburg

Es ist für viele das Event des Jahres: Am Samstag haben einige Mitglieder der Golf-I-Interessengemeinschaft (IG) ihre Oldtimer auf dem Parkplatz des AutoMuseums zur Schau gestellt. Für die Besucher gab es rund 50 Fahrzeuge zu bestaunen.

Anders als die Jahre davor trafen sich die Golf-Fans erstmals nicht auf dem Schützenplatz in Vorsfelde, sondern in der Dieselstraße. Viele reisten von weit her an: „Ich komme aus Bamberg und habe über Facebook den Kontakt gefunden. Seitdem versuche ich bei vielen Ausflügen und Veranstaltungen dabei zu sein, je nachdem wie es möglich ist. Die Entfernung ist ja doch sehr groß“, berichtete Mitglied Susanne Klarmann.

Die weiteste Anreise hatte ein Mitglied aus den Niederlanden

Am weitesten hatte es in diesem Jahr vermutlich ein Mitglied aus den Niederlanden, außerdem findet sich normalerweise bei jedem Treffen auch ein Mitglied aus Luxemburg ein. „Eigentlich ist es wie eine kleine Familie, man freut sich immer, einander zu sehen“, so Mitglied Karl-Heinz Matthes.

Zur Galerie Rund 50 Fans des Golf I kamen am Samstag zum großen „Familientreffen“ auf dem Parkplatz des AutoMuseums zusammen. Sie reisten teils aus dem Ausland an.

Eines teilten alle Teilnehmer des Treffens: Die große Liebe zum Dauerbrenner von VW. Viele der Mitglieder besitzen sogar bis zu drei Golf. Bei einigen zieht sich die Leidenschaft durch die ganze Familie, so wie bei dem Ehepaar Schwieger: „Das erste Mal war ich sogar noch ohne Auto mit dabei und war schon sehr interessiert. Mittlerweile habe ich drei Golf und bin hier mit meinem sechsmonatigen Sohn. Man könnte meinen, es wird schon in die nächste Generation mitgegeben“, sagte Mitglied Sören Schwieger.

Beim Golf I gibt es keinen Streit

Beim Treffen der Interessengemeinschaft gab es viele unterschiedliche VW-Varianten zu sehen: Vom Cabriolet über den GTI in Gelb, Silber, Weiß oder Grün bis hin zum VW Jetta als Oldtimer war alles dabei. „Es gibt auf jeden Fall immer ein Thema, bei dem es kein Streit gibt, und das ist der Golf I“, so Matthes.

Seit 1999 besteht die IG mittlerweile schon, sie kam ursprünglich zum 25-jährigen Jubiläum des Golfs zusammen. Insgesamt hat sie etwa 270 Mitglieder, die sowohl aus Deutschland, als auch aus den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz zusammengefunden haben. „Wir freuen uns sehr über das schöne Wetter und darüber, dass mit 50 Autos so viele erschienen sind. Ein großer Dank gilt auch dem AutoMuseum, das uns diesen Platz zur Verfügung gestellt hat“, so der zweite Vorsitzende Joachim Quednau.

Die Mitglieder treffen sich regelmäßig in Wolfsburg

Die meisten Mitglieder kommen jedes Jahr im Sommer einmal in Wolfsburg zusammen, ansonsten wird sich auch oft im kleineren Rahmen zu Pfingsten und im Herbst getroffen. Außerdem werden regelmäßig Ausflüge geplant. Im Jahr 2019 kamen hierfür sogar 170 Autos zusammen, dies war bisher der Rekord.

Dass das Treffen in diesem Jahr stattfinden kann, stand coronabedingt erst vor zwei Wochen final fest. Alle Mitglieder ließen sich im Vorfeld testen. Nur das gemeinsame Zelten für diejenigen, die eine weite Anreise haben, war in diesem Jahr nicht möglich.

Von Alba Prothmann Maindo