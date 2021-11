Carl H. Hahn wurde am 1. Juli 1926 in Chemnitz geboten, studierte Betriebswirtschaft. 1954 wurde er Assistent des VW-Generaldirektors Heinrich Nordhoff, der ihn 1959 zum Leiter von Volkswagen of America machte. Hahn gelang es, VW auf dem dortigen Markt solide zu etablieren. Dort heiratete Hahn auch seine in San Francisco geboren Frau Marisa, mit der er vier Kinder hat; Marisa Hahn starb vor einigen Jahren.

Bis 1965 blieb Carl H. Hahn in den USA, nach einem Gastspiel bei Continental kehrte er 1982 als Vorstandsvorsitzender zu VW zurück, was er bis Ende 1992 blieb. Er gilt als Vater der Generation Golf, verantwortete die Seat- und Skoda-Übernahme, stellte die Weichen für Geschäfte mit China und führte Audi in die Premiumklasse.

Hahn initiierte das Kunstmuseum, gründete seine Stiftung, wirkt in der Antonius-Holling- und der Volksbank-Brawo-Stiftung mit. Seit 1997 ist Carl H. Hahn Ehrenbürger Wolfsburgs.