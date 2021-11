Wolfsburg

„Automobile Klassiker aus der Region“: Unter diesem Motto stellt die Stiftung AutoMuseum Volkswagen eine Sonderausstellung mit 20 historischen Autos zusammen. Offiziell eröffnet wird die Sonderschau am Donnerstag, 18. November. Sie wird zum 27. März im AutoMuseum an der Dieselstraße zu sehen sein.

Rund 100 Oldie-Besitzer haben sich für die Teilnahme beworben

Die Idee zur Sonderausstellung mit Klassikern aus der Region hatte der neue Chef des AutoMuseums, Hilmar Schimenas. Er möchte aus dem AutoMuseum einen lebendigen Treffpunkt für alle Oldie-Fans und -Besitzer aus der Region machen. Gemeinsam mit seinem Team rief er Klassikerfahrer aus der Region auf, sich mit ihren vierrädrigen Schätzen für die 20 Plätze der Ausstellung zu bewerben – „es haben rund 100 Teilnehmer mitgemacht“, berichtet Susanne Wiersch von der Stiftung AutoMuseum Volkswagen.

Was ihr ganz wichtig war: „Es sollte eine markenübergreifende Schau werden.“ Aus allen Bewerbern suchte eine dreiköpfige Jury die interessantesten Oldies aus: So werden ein Ford Taunus Coupe, eine Ente und ein Triumph Spitfire MK 4 neben einem VW 1600 L Variant, einem Rallye Golf G60 und einem Polo G40 stehen. Worauf haben die Juroren Dieter Landenberger (Volkswagen Heritage), Eckberth von Witzleben (AutoMuseum) und Helga Düwert (Käfer-Club) besonders geachtet? „Auf Markenvielfalt, Seltenheit, Zustand und unterschiedliche Dekaden der Herstellung“, sagt Susanne Wiersch.

AZ/WAZ-Leser kennen viele Fahrzeuge bereits

Vorteil für AZ/WAZ-Leser: Im Rahmen einer Serie haben AZ/WAZ schon viele der ausgestellten Autos ausführlich vorgestellt. Aber sie live zu sehen, ist noch einmal etwas ganz anderes: Zwischen 19. November und 27. März sind die Oldies täglich von 10 bis 17 Uhr im AutoMuseum an der Dieselstraße zu sehen. Damit nicht genug: „Am ersten Aprilwochenende 2022 sind alle 100 Bewerber zu einem Abschiedsfest am AutoMuseum eingeladen“, sagt Susanne Wiersch. Einen schöneren Start in die Oldie-Saison 2022 kann es nicht geben, oder?

Von Carsten Bischof